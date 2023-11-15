Податкова Миколаївщини перевіряє дотримання норм трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування. За результатами перевірок донараховано до бюджету грошових зобов’язань у сумі 15,2 мільйони гривень та застосовано штрафних санкцій у розмірі 782,7 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Також зазначається, що узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років у сумі понад 4 мільйони гривень. Сплачено донарахованих сум у розмірі 782,7 тисяч гривень.

«За результатами проведеної роботи з платниками податків щодо самостійного коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобов’язань, платниками здійснено коригування у розмірі 44,7 мільйонів гривень, з них зменшено збитки у сумі 31,5 мільйонів гривень, донараховано податку на прибуток — 2,3 мільйони гривень, до бюджету надійшло майже 3 мільйони гривень», — зазначили у податковій.

Раніше повідомлялося, що приватні компанії всіх видів підприємницької діяльності, зокрема у Facebook та Instagram, зобов’язані реєструвати свою діяльність.