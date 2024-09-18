Готель «Україна» у центрі Києва продали у 2,5 рази дорожче, ніж планували — результати торгів

Готель «Україна» у Києві, Фото Getty Images

Майновий комплекс державного готелю «Україна», що знаходиться на Майдані Незалежності у Києві, продали на аукціоні майже у 2,5 рази дорожче за стартову ціну — за 2,5 мільярда гривень.

Торги відбулись сьогодні, 18 вересня, на платформі «Прозорро.Продажі».

В аукціоні брали участь три компанії, а перемогу здобуло ТОВ «Ола Файн». Початкова вартість лота складала майже 1,05 млрд грн (без ПДВ), а торги відбулися за правилами англійського аукціону з трьома раундами підвищення цін. Іншими учасниками аукціону були «Аларіт-Пром»та «Житомирський Меблевий Комбінат».

Згідно з інформацією про торги, жоден з учасників не підвищував початкової запропонованої ціни. Переможцем стала компанія зі стартовою заявкою у розмір 2,5 мільярда гривень.

Компанія «Ола Файн», яка отримала перемогу у торгах, займається орендою та експлуатацією нерухомого майна. За даними YouControl, виторг компанії за 2023 рік склав 334 тисяч гривень, дані за перше півріччя 2024 року не опубліковані. Бенефіціаром «Ола Файн» є Максим Кріппа, у 2020 році він придбав готель «Дніпро» на Хрещатику у Києві, а у 2023 році — заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

У січні цього року ексголова Фонду держмайна Віталій Коваль заявляв, що готель «Україна» накопичив понад 45 мільйонів гривень боргів, тому у планах фонду — його приватизація.

Готель має шість конференц-залів, кімнати для переговорів і фонд у 363 номери. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також паркінг на 80 автівок, розповідав Коваль.

Виторг готелю у 2023 році зріс майже на 55% до 32 млн грн, свідчать дані YouControl. Торік держпідприємство скоротило збиток приблизно на 58% до 11,1 млн грн.

У першому півріччі 2024 року виторг готелю зріс більше ніж удвічі до 24,8 млн грн, порівнюючи з першим півріччям 2023-го. Збиток за перші шість місяців поточного року впав учетверо, до 1,6 млн грн.

Ще одним об‘єктом великої приватизації, який на продаж планує виставити Фонд державного майна, є Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), який націоналізували минулого року. Раніше повідомлялось, що Данія зацікавлена в приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Що з Миколаївським глиноземним заводом

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.