Жителі Миколаївщини у цьому році вже сплатили ₴787,1 млн військового збору

Сплата військового збору. Фото з відкритих дежрел.

Платники Миколаївщини за 10 місяців цього року сплатили 787,1 мільйона гривень військового збору.

Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 63,5 мільйона гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

«Зважаючи на ситуацію в країні, позитивна динаміка надходжень військового збору від представників усіх сфер економіки регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збірю.», — додали у податковій.

Нагадаємо, що за дев’ять місяців платники податків сплатили 692,3 мільйона гривень.

Також нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Ним передбачено, що для ФОПів військовий збір зросте все одно з 1 жовтня. З 1 січня 2025 року 5% військового збору оподатковуватимуться також інші доходи громадян (на додачу до зарплати).