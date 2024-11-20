У Воскресенську за ₴1,8 млн побудують модульний ЦНАП: підрядника знайшли з другої спроби

У Воскресенській селищній раді побудують ЦНАП. Фото з відкритих джерел

У Воскресенській селищній раді планують за 1,8 мільйонів гривень побудувати модульний Центр надання адміністративний послуг. Підрядника знайшли з другої спроби.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Перший тендер проводили у вересні цього року, однак скасували через відсутність пропозицій.

Цього разу закупівля проводилась без використання електронної системи. Будівництво модульного центру доручили товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ-СТАРС», з яким уклали договір. Відповідно до даних Youcontrol, ТОП зареєстроване у Миколаєві, власником є Дмитро Курбатов.

Скриншот з ProZorro

За 1 мільйон 847 тисяч 512 гривень підрядник має викорчувати 4 дерева, підготувати земельну ділянку та встановити монолітні залізобетонні конструкції та перегородки. Також передбачена підготовка стін та підлоги всередині та проведення всіх необхідних мереж: електропостачання, опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, що у Снігурівці на Миколаївщині на місці зруйнованої внаслідок бойових дій музичної школи будують модульний Центр надання адміністративних послуг.

Також повідомлялося, що Вознесенська, Первомайська, Баштанська та Шевченківська громади Миколаївської області отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню.