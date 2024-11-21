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Синоптики попереджають: на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця

Ожеледиця, фото: СьогодніОжеледиця, фото: Сьогодні

У Миколаївській області завтра, 22 листопада, уночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, швидкістю 9-14 м/с, удень пориви до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Уночі — без істотних опадів, удень місцями можливий невеликий дощ.

Температура повітря в області:

  • уночі від 4°С морозу до 1°С тепла;
  • вдень 7-12°С тепла.

У Миколаєві:

  • уночі від 1°С морозу до 1°С тепла;
  • вдень 9-11°С тепла.

Нагадаємо, у Києві та області вночі 21 листопада синоптики прогнозували значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця — I рівень небезпеки.

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