Синоптики попереджають: на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця
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- Анна Гакман
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21:04, 21 листопада, 2024
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У Миколаївській області завтра, 22 листопада, уночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, швидкістю 9-14 м/с, удень пориви до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Уночі — без істотних опадів, удень місцями можливий невеликий дощ.
Температура повітря в області:
- уночі від 4°С морозу до 1°С тепла;
- вдень 7-12°С тепла.
У Миколаєві:
- уночі від 1°С морозу до 1°С тепла;
- вдень 9-11°С тепла.
Нагадаємо, у Києві та області вночі 21 листопада синоптики прогнозували значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця — I рівень небезпеки.
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