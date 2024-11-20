Завтра в Миколаївській області синоптики прогнозують значні дощі

Дощ, фото з відкритих джерел

21 листопада в Миколаївській області очікується хмарна погода з дощами, місцями значними.

Про це повідомляють в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с, а температура повітря протягом доби становитиме 7-12° тепла.

Як повідомляє Головне управління Державної служби України, у Києві та області вночі 21 листопада синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця — I рівень небезпеки.

По всій Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру 17-22 м/с. Крім того, у західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, у Миколаївській області 21 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.