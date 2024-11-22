Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Лінії електропередач. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Сінна;

вул. Корабелів;

пров. Олександра Довженка;

пров. Річковий;

вул. Побережна;

вул. 3. Чепіги;

пров. Чорноморців;

вул. Олександра Довженка;

вул. Казарського;

вул. Кагатна.

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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Троїцька;

вул. Дніпровська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. 6 Поперечна;

вул. 7 Поперечна;

вул. Шосейна;

пров. 1 Шосейний;

пров. 2 Шосейний;

пров. 3 Шосейний;

пров. З Прибузький;

пров. Шосейний;

пров. 4 Братський;

вул. Прибузька;

вул. Григорія Сковороди;

пров. 4 Прибузький.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Заводська;

вул. Портова;

вул. 1 Слобідська;

пров. 1 Ялтинський;

пров. 2 Ялтинський;

пров. 3 Ялтинський;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 3 Наскрізна;

вул. 4 Слобідська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. Млинна;

вул. 1 Наскрізна;

вул. Ковальська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. 2 Слобідська;

вул. 3 Слобідська;

вул. 6 Слобідська;

вул. Погранична;

вул. Будівельників;

вул. 5 Слобідська;

вул. 3 Ялтинська;

вул. 7 Слобідська;

вул. 9 Слобідська;

пр. Миру.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.