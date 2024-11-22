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Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Фото з відкритих джерелЛінії електропередач. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Сінна;
  • вул. Корабелів;
  • пров. Олександра Довженка;
  • пров. Річковий;
  • вул. Побережна;
  • вул. 3. Чепіги;
  • пров. Чорноморців;
  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Казарського;
  • вул. Кагатна.
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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Троїцька;
  • вул. Дніпровська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. 6 Поперечна;
  • вул. 7 Поперечна;
  • вул. Шосейна;
  • пров. 1 Шосейний;
  • пров. 2 Шосейний;
  • пров. 3 Шосейний;
  • пров. З Прибузький;
  • пров. Шосейний;
  • пров. 4 Братський;
  • вул. Прибузька;
  • вул. Григорія Сковороди;
  • пров. 4 Прибузький.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Заводська;
  • вул. Портова;
  • вул. 1 Слобідська;
  • пров. 1 Ялтинський;
  • пров. 2 Ялтинський;
  • пров. 3 Ялтинський;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 3 Наскрізна;
  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. Млинна;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. Ковальська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. 6 Ялтинська;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. 3 Слобідська;
  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. Погранична;
  • вул. Будівельників;
  • вул. 5 Слобідська;
  • вул. 3 Ялтинська;
  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • пр. Миру.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень

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