Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:30, 22 листопада, 2024
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Сьогодні, 22 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Сінна;
- вул. Корабелів;
- пров. Олександра Довженка;
- пров. Річковий;
- вул. Побережна;
- вул. 3. Чепіги;
- пров. Чорноморців;
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Казарського;
- вул. Кагатна.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:
- вул. Троїцька;
- вул. Дніпровська.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пр. Центральний;
- вул. 6 Поперечна;
- вул. 7 Поперечна;
- вул. Шосейна;
- пров. 1 Шосейний;
- пров. 2 Шосейний;
- пров. 3 Шосейний;
- пров. З Прибузький;
- пров. Шосейний;
- пров. 4 Братський;
- вул. Прибузька;
- вул. Григорія Сковороди;
- пров. 4 Прибузький.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:
- вул. Заводська;
- вул. Портова;
- вул. 1 Слобідська;
- пров. 1 Ялтинський;
- пров. 2 Ялтинський;
- пров. 3 Ялтинський;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 3 Наскрізна;
- вул. 4 Слобідська;
- вул. 5 Ялтинська;
- вул. Млинна;
- вул. 1 Наскрізна;
- вул. Ковальська;
- вул. 7 Ялтинська;
- вул. 6 Ялтинська;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. 3 Слобідська;
- вул. 6 Слобідська;
- вул. Погранична;
- вул. Будівельників;
- вул. 5 Слобідська;
- вул. 3 Ялтинська;
- вул. 7 Слобідська;
- вул. 9 Слобідська;
- пр. Миру.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.
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