  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Данія спрямує €6 млн на відновлення української енергетики

Україна отримає від Данії шість мільйонів євро. Архівне фото: «МикВісті»Україна отримає від Данії шість мільйонів євро. Архівне фото: «МикВісті»

Україна отримає від Данії шість мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак російських військ.

Про це під час зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною оголосила міністерка у європейських справах Данії Марія Б’єрре Хольст.

Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Також на зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Вони також зосередилися також на календарі переговорного процесу щодо вступу України у ЄС, зокрема у контексті головування Данії у другій половині 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Данія виділить Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу. 

Також Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро.

Останні новини про: Енергетика

На Миколаївщині блекаут: в обленерго розповіли, що споживачі будуть зі світлом 2 години, а 4 — без
Ексміністр енергетики Плачков: «Росіяни прагнуть до тотального блекауту — ми повинні готуватися до тижневих відключень»
На Миколаївщині визначили 78 ділянок для розвитку альтернативної енергетики
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

Володимир Коваль
новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа

Останні новини про: Енергетика

На Миколаївщині визначили 78 ділянок для розвитку альтернативної енергетики
Ексміністр енергетики Плачков: «Росіяни прагнуть до тотального блекауту — ми повинні готуватися до тижневих відключень»
На Миколаївщині блекаут: в обленерго розповіли, що споживачі будуть зі світлом 2 години, а 4 — без

В школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування з 11 грудня

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

2 години тому

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні