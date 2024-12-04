Данія спрямує €6 млн на відновлення української енергетики

Україна отримає від Данії шість мільйонів євро. Архівне фото: «МикВісті»

Україна отримає від Данії шість мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак російських військ.

Про це під час зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною оголосила міністерка у європейських справах Данії Марія Б’єрре Хольст.

Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Також на зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Вони також зосередилися також на календарі переговорного процесу щодо вступу України у ЄС, зокрема у контексті головування Данії у другій половині 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Данія виділить Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.

Також Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро.