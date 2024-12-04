Данія спрямує €6 млн на відновлення української енергетики
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- Альона Коханчук
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16:11, 04 грудня, 2024
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Україна отримає від Данії шість мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак російських військ.
Про це під час зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною оголосила міністерка у європейських справах Данії Марія Б’єрре Хольст.
Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.
Також на зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.
Вони також зосередилися також на календарі переговорного процесу щодо вступу України у ЄС, зокрема у контексті головування Данії у другій половині 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Данія виділить Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.
Також Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро.
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