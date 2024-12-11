У 2025 році прибирання доріг у Корабельному районі планують витратити ₴5,1 млн

Техніка для прибирання доріг. Фото КМДА для ілюстрації

На прибирання доріг у Корабельному районі Миколаєва протягом 2025 року планують витратити 5,1 мільйона гривень.

Два тендери на ручне та механізоване прибирання оголосила адміністрація Корабельного району.

За 3,1 мільйона гривень замовник планує закупити послуги з механізованого вакуумного та вологого прибирання доріг, тобто очищення вулиць за допомогою спеціальних машин. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 19 грудня, аукціон заплановано на 20 грудня.

Тендер на прибирання доріг у Корабельному районі. Скриншот з ProZorro

Ще 1,9 мільйона гривень планують витратити на ручне прибирання, зокрема підмітання вулиць. Переможець тендеру до 31 грудня 2025 року повинен виконувати очищення вручну від пилу та сухого сміття асфальтобетонного покриття доріг, міжквартальних та внутрішньоквартальних проїздів.

Тендер на прибирання доріг у Корабельному районі. Скриншот з ProZorro

Зазначимо, що протягом 2024 року адміністрація Корабельного району витратила 4,8 мільйона гривень на прибирання доріг: 3 мільйони — на механізоване та 1,8 мільйона — на ручне прибирання.

Нагадаємо, що також у 2024 році в Корабельному районі Миколаєва витратили 2 мільйони гривень на санітарне прибирання неупорядкованих територій. Мова йде про вирубку порослі, вигрібання опалого листя, знищення амброзії та бур’янів, зривання самовільно розміщених об’яв та оголошень, підмітання, прибирання сміття на територіях, що не закріплені за жодною юридичною або фізичною особою.