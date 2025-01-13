В Україні відновлять штрафи підрядникам, які не поставили зброю на фронт

Бюджетний комітет. Фото/ Facebook-сторінка Роксолани Підласої

У понеділок, 13 січня, бюджетний комітет Верховної ради розглянув законопроект №12245 про управління публічними інвестиціями. До цього законопроекту включили норми щодо санкцій для недобросовісних постачалників зброї.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Постачальники змусять платити:

за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.

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«Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми», — зазначила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що Міністерство оборони заявляє, що активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Як повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов називає причиною проблеми те, що «підлеглі Рустема Умєрова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника».

Він зазначив, що відео з неякісними мінами почали викладати в соцмережі рядові військові, а проблему на початку листопада підсвітив журналіст Юрій Бутусов і видання «Цензор.нет».

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування справи щодо львівського бізнесмена про постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 мільярд гривень. За даними експертизи, військовий одяг був низької якості. Через це збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень.