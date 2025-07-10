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«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу

Потяг «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» цього року планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Про це пише Forbes Ukraine.

Від початку року в «Укрзалізниці» вже стартувала програма «Залізна ефективність». 

За словами СЕО «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, компанія пропонує офісним працівникам йти «ближче до коліс», де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад дев'ять тисяч людей — найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників складає 20%.

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— Щоб мати моральне право пояснювати людям непопулярні оптимізаційні рішення, треба починати з голови, — зазначив Олександр Перцовський.

За його словами, оптимізація почалася з найбільш неефективних підрозділів — це адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.

Також в «Укрзалізниці»  забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, каже Перцовський. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату «Укрзалізниці» скорочують до 50% штату, повідомив співрозмовник із середнього менеджменту компанії на правах анонімності.

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат «Укрзалізниці», торік вони зросли на майже 14% — до понад 51 мільярд гривень, за даними консолідованої звітності компанії.

Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024 році дохід «Укрзалізниці» зріс на 11% — до понад 104 мільярдів гривень. Минулого року компанія отримала 2,75 мільярдів гривень збитку порівняно з 4,9 мільярдів гривень прибутку в 2023 році. 

Раніше повідомлялось, що пасажири поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці» платитимуть більше за гарячі напої. Так, вартість класичного чаю зросте вдвічі. Це перше підвищення цін із 2018 року.

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