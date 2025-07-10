«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:39, 10 липня, 2025
-
«Укрзалізниця» цього року планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.
Про це пише Forbes Ukraine.
Від початку року в «Укрзалізниці» вже стартувала програма «Залізна ефективність».
За словами СЕО «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, компанія пропонує офісним працівникам йти «ближче до коліс», де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад дев'ять тисяч людей — найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників складає 20%.
— Щоб мати моральне право пояснювати людям непопулярні оптимізаційні рішення, треба починати з голови, — зазначив Олександр Перцовський.
За його словами, оптимізація почалася з найбільш неефективних підрозділів — це адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.
Також в «Укрзалізниці» забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, каже Перцовський. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату «Укрзалізниці» скорочують до 50% штату, повідомив співрозмовник із середнього менеджменту компанії на правах анонімності.
Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат «Укрзалізниці», торік вони зросли на майже 14% — до понад 51 мільярд гривень, за даними консолідованої звітності компанії.
Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024 році дохід «Укрзалізниці» зріс на 11% — до понад 104 мільярдів гривень. Минулого року компанія отримала 2,75 мільярдів гривень збитку порівняно з 4,9 мільярдів гривень прибутку в 2023 році.
Раніше повідомлялось, що пасажири поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці» платитимуть більше за гарячі напої. Так, вартість класичного чаю зросте вдвічі. Це перше підвищення цін із 2018 року.
Останні новини про: Бізнес та економіка