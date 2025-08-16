Норвегія виділить Україні понад $98 млн на газ перед зимою. Фото: Getty Images

Норвегія виділяє Україні ще один мільярд норвезьких крон (понад $98 млн) на закупівлю газу. Кошти допоможуть забезпечити газом населення, підприємства та промисловість перед початком опалювального сезону.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

Фінансування проходитиме через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем стане державна газова компанія «Нафтогаз». Закуплений газ використають для споживання та створення резервів на випадок аварій або атак на газову інфраструктуру. Допомога реалізується в рамках норвезької програми «Нансен» для України.

— Президент Зеленський звернувся до нас із проханням допомогти з електроенергією та опаленням для України перед зимою. Радий, що ми можемо підтримати це, — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Раніше, у березні 2025 року, Норвегія вже виділяла кошти на закупівлю газу для України. Загалом у 2025 році ця підтримка має забезпечити газ, опалення та електроенергію приблизно для одного мільйона сімей на опалювальний сезон 2025/2026.

Нагадаємо, уряд Норвегії надасть Україні 6,5 мільярда норвезьких крон (близько 550 мільйонів євро) для закупівлі безпілотників і технологій в українських та європейських виробників.