Україна щороку втрачає понад ₴1 мільярд через контрабанду кави, — Гетманцев

країна щороку втрачає понад ₴1 мільярд через контрабанду кави. Фото: Styler

В Україну щороку нелегально ввозять близько 3 тисяч тонн кави — це кожна третя тонна від загального обсягу. Через це держава цього року втратила вже понад ₴1 мільярд.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, частина контрабандної кави надходить під виглядом цикорію, обсяги ввезення якого зросли за останні два роки. Товар продають за готівку або перепаковують під міжнародні бренди, після чого він потрапляє на ринки та в мережі фуд-рітейлу, а також реалізується через приватних підприємців (ФОПів).

— Це не тільки ринки на кшталт «Столички», «Волинської» у Києві чи «Сьомого Кілометра» в Одесі, а й численні мережі магазинів, де товар дроблять на ФОПів, — наголосив нардеп.

Голова фінансового комітету ВР підкреслив, що держава щороку втрачає на цьому понад мільярд гривень, а споживач отримує неякісний контрафактний товар. Контрабанда процвітає через неспроможність держави контролювати ринок.

— Неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких «державників» до участі в них — вражає, — зазначив Данило Гетманцев.

Інформацію про масштаби контрабанди Гетманцев направив до Державної митної служби та Бюро економічної безпеки для реагування.

Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомляв, що в Україні 72% державних підприємств не працюють або взагалі є «фантомами».