Суд не арештував майже ₴200 млн від кіпрської компанії Новинського

олишній народний депутат Вадим Новинський. Фото з Facebook-сторінки Вадима Новинського

Печерський районний суд Києва відмовив слідчому Державного бюро розслідувань у клопотанні про арешт 196,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Йдеться про кошти, переказ яких у жовтні 2024 року зупинив Приватбанк. Тоді компанія Smart Investments Cyprus Ltd, бенефіціаром якої є підсанкційний колишній народний депутат Вадим Новинський, перераховувала гроші на рахунок приватного виконавця. Підставою оплати було зазначено стягнення на підставі ухвали Господарського суду Запорiзької області за позовом ТОВ «Церера-I».

У 2022 році, через місяць після того, як до Новинського в Україні застосували персональні санкції, Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», нібито, уклав 6 договорів позики на суму 1,98 млрд гривень із ТОВ «Смарт-Лізинг», який борг не повернуло. А потім у результаті складної схеми борг, начебто, переуступили.

Компанія «Церера-І» сьогодні називає себе власником коштів і звʼязок із Новинським заперечує.

Втім, контролюючі органи і правоохоронці припускають, що підсанкційний екснардеп намагається таким чином легалізувати свої кошти за допомогою удаваних договорів позик та переуступок прав вимоги.

У листопаді 2024-го Печерський райсуд Києва арештував 196,9 мільйонів гривень в іншому кримінальному провадженні, повʼязаному з Новинським. Але 1 липня 2025 року Шевченківський суд столиці арешт скасував, мотивуючи рішення тим, що за понад півроку жодній особі підозру в тому провадженні так і не повідомили. Доказів того, що гроші набуті злочинним шляхом суд також не побачив. Подальше збереження арешту вважалося недоцільним.

Слідчий ДБР звернувся із клопотанням про арешт коштів в іншому кримінальному провадженні, в якому Новинському в січні 2025-го офіційно повідомили підозру в державній зраді.

Але суддя вважає, що слідчий не навів нових обставин, якими б мотивував повторне звернення із клопотанням про арешт того самого майна. За результатами розгляду клопотання суд не встановив достатніх та допустимих доказів, що ці кошти, повʼязані із розслідуванням держзради Вадима Новинського.

Нагадаємо, раніше повідомлось, що прокуратура Миколаєва вимагає від підприємства, пов’язаного з підсанкційним бізнесменом та колишнім народним депутатом від «Опозиційного блоку» Вадимом Новинським, сплати 34 мільйонів гривень за оренду земельної ділянки.

Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу
У Миколаєві жінку засудили до трьох років ув’язнення за наїзд на 73-річну пенсіонерку
Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону
