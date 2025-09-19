У Миколаєві виставили на продаж будівлю інституту розвитку флоту рибного господарства за  ₴379,9 тисяч

У Миколаєві виставили на продаж інститут розвитку флоту рибного господарства за ₴379,9 тисяч. Фото: сайт Prozzorro. Продажі

Фонд державного майна України оголосив проведення онлайн-аукціону з приватизації будівлі державного підприємства «Південний науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства», що знаходиться в Миколаєві. Стартова ціна об’єкта становить 379,9 тисяч гривень без ПДВ.

На сайті електронної торгової системи Prozorro.Продажі зазначається, що аукціон пройде 30 вересня 2025 року. Прийом заявок триватиме до 29 вересня, 20:00.

Будівля інституту розташована у центральній частині міста, за адресою: вул. Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 25. Згідно з документами, опублікованими на сайті, до складу об’єкта входять:

п’ять одиниць нерухомого майна (три будівлі, котельня та гараж) загальною площею 1563,9 м²;

два транспортні засоби 1978 та 2005 років випуску.

Серед ключових умов приватизації комплексу ДП «Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства» є погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом упродовж шести місяців, а також заборона на звільнення працівників у цей період.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві. Це стало можливим після того, як уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Як наслідок, до бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.