  • середа

    24 вересня, 2025

  • 27.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю

Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю. Архівне фото: «МикВісті»Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю. Архівне фото: «МикВісті»

Одеська область знову увійшла до трійки лідерів за надходженнями від плати за землю. Протягом січня-серпня цього року місцеві бюджети регіону отримали 2,6 мільярда гривень.

Про це свідчать дані Державної податкової служби. 

Загалом місцеві бюджети України за цей період отримали 29,7 мільярда гривень. Це на 14,5% (або на 3,7 мільярда гривень) більше, ніж торік, коли надходження становили майже 26 мільярдів гривень.

Серед лідерів сплати податку: Дніпропетровщина — 5,2 мільярда гривень, Київ — 4,2 мільярда гривень, Одещина — 2,6 мільярда гривень та Львівщина — 2 мільярда гривень.

«Плата за землю — обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності», — нагадали в ДПС.

Раніше повідомлялось, що за 8 місяців цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 768,2 мільйона гривень земельного податку та плати за оренду землі. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

Борг ₴10 млн: Одеський припортовий завод через суд змусили розрахуватися з рятувальниками
Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість: ₴830 млн до місцевих бюджетів
Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти
Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість: ₴830 млн до місцевих бюджетів
Борг ₴10 млн: Одеський припортовий завод через суд змусили розрахуватися з рятувальниками

У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

2 години тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні