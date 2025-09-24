Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю. Архівне фото: «МикВісті»

Одеська область знову увійшла до трійки лідерів за надходженнями від плати за землю. Протягом січня-серпня цього року місцеві бюджети регіону отримали 2,6 мільярда гривень.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Загалом місцеві бюджети України за цей період отримали 29,7 мільярда гривень. Це на 14,5% (або на 3,7 мільярда гривень) більше, ніж торік, коли надходження становили майже 26 мільярдів гривень.

Серед лідерів сплати податку: Дніпропетровщина — 5,2 мільярда гривень, Київ — 4,2 мільярда гривень, Одещина — 2,6 мільярда гривень та Львівщина — 2 мільярда гривень.

«Плата за землю — обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності», — нагадали в ДПС.

Раніше повідомлялось, що за 8 місяців цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 768,2 мільйона гривень земельного податку та плати за оренду землі.