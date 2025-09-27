Свириденко у жовтні проведе зустрічі у США про видобутку корисних копалин в Україні
- Світлана Іванченко
19:56, 27 вересня, 2025
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у жовтні проведе низку зустрічей у США, присвячених питанням видобутку корисних копалин в Україні. Переговори відбудуться в межах угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до США.
За його слвоами Фонд запрацював, і вже провели зустріч із провідними представниками американського бізнесу.
— Ми маємо позитив від економічної угоди, яку називають Minerals deal. Запрацював фонд. У нас була велика зустріч з провідними представниками американського бізнесу – компаніями, які радіють що фонд запрацював. І завдяки цьому фонду хочуть інвестувати в Україну. І це буде. Далі це переходить на рівень Кабінету міністрів України. Ми домовилися, що практичні зустрічі вже проведе прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у жовтні в Америці, — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів.
Раніш міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови.
