Свириденко у жовтні проведе зустрічі у США про видобутку корисних копалин в Україні

Україна і США уклали угоду про надра. Архівне фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у жовтні проведе низку зустрічей у США, присвячених питанням видобутку корисних копалин в Україні. Переговори відбудуться в межах угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до США.

За його слвоами Фонд запрацював, і вже провели зустріч із провідними представниками американського бізнесу.

— Ми маємо позитив від економічної угоди, яку називають Minerals deal. Запрацював фонд. У нас була велика зустріч з провідними представниками американського бізнесу – компаніями, які радіють що фонд запрацював. І завдяки цьому фонду хочуть інвестувати в Україну. І це буде. Далі це переходить на рівень Кабінету міністрів України. Ми домовилися, що практичні зустрічі вже проведе прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у жовтні в Америці, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів.

Раніш міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.