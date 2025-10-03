У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

У Миколаєві школи отримають сучасні інтерактивні панелі. Фото: Epix

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять сучасні інтерактивні панелі за 4,6 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосило управління освіти міськради на порталі Prozorro.

Обладнання мають поставити до 15 грудня 2025 року. Панелі матимуть діагональ від 65 дюймів, високу роздільну здатність та сенсорне управління. До комплекту також увійдуть комп’ютерні модулі, стенди й стилуси.

За словами начальниці управління освіти Ганни Личко, закупівля відбувається в межах державної субвенції в рамках проєкту «Нова українська школа».

— Цього року на Миколаїв було розподілено понад 9,5 мільйонів гривень субвенції. Частина коштів спрямовується саме на сучасне мультимедійне обладнання, яке дозволить покращити матеріальну базу навчальних кабінетів. Використання субвенції здійснюється на умовах співфінансування — до 90% за рахунок державного бюджету та щонайменше 10% за рахунок міського, — розповіла Ганна Личко в коментарі «МикВісті».

Інтерактивні панелі отримають 38 закладів освіти, серед яких ліцеї: №2, №19, №22, №28, №34, №41, №42, №51, №53, №55, №58, «Академія дитячої творчості», імені О. Ольжича, імені М. Аркаса, імені проф. Александрова. Та гімназії: №4, №11, №13, №20, №23, №24, №25, №29, №30, №31, №32, №35, №36, №39, №45, №46, №47, №50, №52, №54, №56, №57, №64.

Нагадаємо, що раніше для п’яти миколаївських ліцеях закупили STEM-лабораторії для навчання робототехніці.