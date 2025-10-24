«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова
Юлія Бойченко
18:31, 24 жовтня, 2025
На сьогодні більшість зі 180 кілометрів підземних труб водопровідної мережі Очакова зношені і потребують заміни.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
— 180 кілометрів підземної мережі, які йдуть по місту, практично вийшли з ладу, їм вже біля 50 років. Тому якість води падає, коли вода йде не по пластику, а по залізу, яке вже зношене. Ми частково міняємо, але казати, що ось завтра ми прокинемося і всі кілометри будуть замінені, ми не можемо. Це треба перекопати все місто повністю. Тому ми замінюємо частинами — вулиці, квартали, — пояснив мер Очакова Сергій Бичков.
Сама вода надходить у місто зі свердловини 100-метрової глибини. «Вода хороша, лише трохи кальцинована і жорстка», каже мер.
Загалом на заміну усієї підземної водомережі потрібні значні кошти, каже міский голова.
— Прокладка труби — це ж не тільки труба. Це колодязі, задвижки, інфраструктура, тротуари, зелена зона. Це час і багато коштів. Я навіть не хочу називати суму, але це багато. Це навіть не 10 річних бюджетів міста. Але ми потроху працюємо, кожен рік міняємо 2-3 кілометри і так рухаємося, — додав Сергій Бичков.
Наразі на одній з міських вулиць комунальні служби замінюють водопровід — прокладають близько 1 кілометра нових труб. На місці знаходяться три працівники і техніка. Екскаватор вириває траншею для заміни труб.
— Зараз на цю вулицю ми тягнемо від основної магістралі новий водопровід, щоб забезпечити людей водою. Потім люди, кожен біля себе, поставлять лічильник, — сказав заступник міського голови Олексій Васьков.
Нагадаємо, Очаківська міська рада планує затвердити програму, яка має вирішити проблеми з якістю питної води та станом водопровідних і каналізаційних мереж у громаді. На реалізацію необхідно 969 мільйонів гривень.
