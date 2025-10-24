  • пʼятниця

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Траншея, яку вирили очаківські комунальники для заміни труб, фото «МикВісті»Траншея, яку вирили очаківські комунальники для заміни труб, фото «МикВісті»

На сьогодні більшість зі 180 кілометрів підземних труб водопровідної мережі Очакова зношені і потребують заміни.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

— 180 кілометрів підземної мережі, які йдуть по місту, практично вийшли з ладу, їм вже біля 50 років. Тому якість води падає, коли вода йде не по пластику, а по залізу, яке вже зношене. Ми частково міняємо, але казати, що ось завтра ми прокинемося і всі кілометри будуть замінені, ми не можемо. Це треба перекопати все місто повністю. Тому ми замінюємо частинами — вулиці, квартали, — пояснив мер Очакова Сергій Бичков.

Сама вода надходить у місто зі свердловини 100-метрової глибини. «Вода хороша, лише трохи кальцинована і жорстка», каже мер.

Загалом на заміну усієї підземної водомережі потрібні значні кошти, каже міский голова.

— Прокладка труби — це ж не тільки труба. Це колодязі, задвижки, інфраструктура, тротуари, зелена зона. Це час і багато коштів. Я навіть не хочу називати суму, але це багато. Це навіть не 10 річних бюджетів міста. Але ми потроху працюємо, кожен рік міняємо 2-3 кілометри і так рухаємося, — додав Сергій Бичков.

Наразі на одній з міських вулиць комунальні служби замінюють водопровід — прокладають близько 1 кілометра нових труб. На місці знаходяться три працівники і техніка. Екскаватор вириває траншею для заміни труб.

— Зараз на цю вулицю ми тягнемо від основної магістралі новий водопровід, щоб забезпечити людей водою. Потім люди, кожен біля себе, поставлять лічильник, — сказав заступник міського голови Олексій Васьков.

Нагадаємо, Очаківська міська рада планує затвердити програму, яка має вирішити проблеми з якістю питної води та станом водопровідних і каналізаційних мереж у громаді. На реалізацію необхідно 969 мільйонів гривень.

ЕКСКЛЮЗИВ

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

РЕПОРТАЖ

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

1 година тому

Головне сьогодні