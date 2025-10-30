  • четвер

Винороби Одещини можуть отримати гранты до $25 тис.

Винороби Одещини можуть отримати грант до $25 тис. Ілюстративне фото: СуспільнеВинороби Одещини можуть отримати грант до $25 тис. Ілюстративне фото: Суспільне

З 28 жовтня розпочався прийом заявок на грантову програму підтримки малих виноградарів і виноробів Одеської області, яку реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Про це повідомили в міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

«Участь у програмі можуть взяти зареєстровані в ДАР виноградарі та винороби, які обробляють від 2 до 50 гектарів виноградників Одещини», — йдеться у повідомленні.

Відібрані учасники зможуть отримати грантову підтримку від 10 до 25 тисяч доларів. Сума буде залежати від обсягів виробництва та обґрунтованих потреб.

Зазначається, що нова програма спрямована на розвиток виноробного сектору України. Зокрема, за рахунок доступу до сучасного обладнання, якісного садивного матеріалу та технічної підтримки.

Програма також передбачає навчань та консультацій, а також підвищення конкурентоспроможності українських вин на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Прийом заявок триває з 28 жовтня до 17 листопада 2025 року (включно).

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Вино — це не компот. Вино має бути цікавим». Як під час війни на Миколаївщині працює крафтова виноробня Slivino Village».

