Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴1 млрд плати за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Підприємці та аграрії Миколаївської області за десять місяців цього року перерахували до місцевих бюджетів 975,7 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли на 18,8%, більше на 154,6 мільйона гривень.

Основну частину платежів сплатили юридичні особи — 706,8 мільйона гривень. Це на 20% або на 118 мільйонів гривень більше, ніж торік. Фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, поповнили бюджети на 268,9 мільйона гривень. Це на 15,8% або на 36,7 мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Податківці зазначили, що питома вага плати за землю у структурі доходів місцевих бюджетів регіону становить 10,5%.

Нагадаємо, що у січні-серпні цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 768 мільйонів гривень земельного податку.