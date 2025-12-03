  • середа

На заміну найбільш критичних ділянок тепломереж у Миколаєві потрібно ₴80 млн, але в облтеплоенерго цих коштів зараз немає

Заміна темломережі біля будинків на Курортній. Фото: Миколаївська міська радаЗаміна темломережі біля будинків на Курортній. Фото: Миколаївська міська рада

На проєкти з заміни та модернізації найбільш критичних ділянок теплової мережі у Миколаєві потрібно 80 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, передає кореспондент «МикВісті».

— У нас на сьогодні майже 500 кілометрів тепломереж. Ми кожен рік їх модернізуємо, ремонтуємо. Якщо ви бачите, як проходить опалювальний сезон, то у нас на мережах мінімальна кількість пари, — сказав Микола Логвінов.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

Однак, додав він, наразі підприємство не має цих коштів.

— Є у нас гарячі історії — це зараз проєкти на 80 мільйонів гривень. Ми не робимо такі проєкти, які не можемо виконати. Якщо ми розуміємо, що це потенційно важливо, то ми робимо проєкти і будемо робити це. Але на зараз у нас немає цих 80 мільйонів гривень для реалізації цих проєктів, — пояснив Микола Логвінов.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує відремонтувати і запустити у роботу 279,2 метра теплової мережі по вулиці Дніпровська в Інгульському районі Миколаєва.

Нагадаємо, станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

