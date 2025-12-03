На заміну найбільш критичних ділянок тепломереж у Миколаєві потрібно ₴80 млн, але в облтеплоенерго цих коштів зараз немає
Юлія Бойченко
11:41, 03 грудня, 2025
На проєкти з заміни та модернізації найбільш критичних ділянок теплової мережі у Миколаєві потрібно 80 мільйонів гривень.
Про це під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, передає кореспондент «МикВісті».
— У нас на сьогодні майже 500 кілометрів тепломереж. Ми кожен рік їх модернізуємо, ремонтуємо. Якщо ви бачите, як проходить опалювальний сезон, то у нас на мережах мінімальна кількість пари, — сказав Микола Логвінов.
Однак, додав він, наразі підприємство не має цих коштів.
— Є у нас гарячі історії — це зараз проєкти на 80 мільйонів гривень. Ми не робимо такі проєкти, які не можемо виконати. Якщо ми розуміємо, що це потенційно важливо, то ми робимо проєкти і будемо робити це. Але на зараз у нас немає цих 80 мільйонів гривень для реалізації цих проєктів, — пояснив Микола Логвінов.
Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує відремонтувати і запустити у роботу 279,2 метра теплової мережі по вулиці Дніпровська в Інгульському районі Миколаєва.
Нагадаємо, станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
