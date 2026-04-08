 Кабмін перетворює порти Миколаївщини та Одещини на ТОВ

Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться

Кабмін перетворює порти Миколаївщини та Одещини на товариства. Ілюстративне фото6 МикВістіКабмін перетворює порти Миколаївщини та Одещини на товариства. Ілюстративне фото6 МикВісті

Кабінет Міністрів України погодив реорганізацію низки державних морських портів, зокрема на Миколаївщині та Одещині.

Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з розпорядженням, державні підприємства перетворять на товариства з обмеженою відповідальністю, при цьому 100% часток у статутному капіталі залишаться у власності держави.

До переліку підприємств, які пройдуть реорганізацію, увійшли:

  • Миколаївський морський торговельний порт;
  • Одеський морський торговельний порт;
  • Морський торговельний порт «Чорноморськ»;
  • Ренійський морський торговельний порт;
  • Ізмаїльський морський торговельний порт;
  • Морський торговельний порт «Південний».

Також реорганізація стосуватиметься Маріупольського морського торговельного порту та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

Уряд пояснює, що зміна корпоративної моделі управління має зробити підприємства більш ефективними, спростити залучення інвестицій та покращити співпрацю з міжнародними партнерами. Водночас держава повністю зберігає контроль над портовими активами.

Нагадаємо, що з початку 2026 року українські порти перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Більшість із них, 14,5 мільйони тонн — через морські порти Великої Одеси.

