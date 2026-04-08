Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:03, 08 квітня, 2026
-
Кабінет Міністрів України погодив реорганізацію низки державних морських портів, зокрема на Миколаївщині та Одещині.
Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням міністерства розвитку громад та територій.
Згідно з розпорядженням, державні підприємства перетворять на товариства з обмеженою відповідальністю, при цьому 100% часток у статутному капіталі залишаться у власності держави.
До переліку підприємств, які пройдуть реорганізацію, увійшли:
- Миколаївський морський торговельний порт;
- Одеський морський торговельний порт;
- Морський торговельний порт «Чорноморськ»;
- Ренійський морський торговельний порт;
- Ізмаїльський морський торговельний порт;
- Морський торговельний порт «Південний».
Також реорганізація стосуватиметься Маріупольського морського торговельного порту та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.
Уряд пояснює, що зміна корпоративної моделі управління має зробити підприємства більш ефективними, спростити залучення інвестицій та покращити співпрацю з міжнародними партнерами. Водночас держава повністю зберігає контроль над портовими активами.
Нагадаємо, що з початку 2026 року українські порти перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Більшість із них, 14,5 мільйони тонн — через морські порти Великої Одеси.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.