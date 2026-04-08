Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться

Кабінет Міністрів України погодив реорганізацію низки державних морських портів, зокрема на Миколаївщині та Одещині.

Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з розпорядженням, державні підприємства перетворять на товариства з обмеженою відповідальністю, при цьому 100% часток у статутному капіталі залишаться у власності держави.

До переліку підприємств, які пройдуть реорганізацію, увійшли:

Миколаївський морський торговельний порт;

Одеський морський торговельний порт;

Морський торговельний порт «Чорноморськ»;

Ренійський морський торговельний порт;

Ізмаїльський морський торговельний порт;

Морський торговельний порт «Південний».

Також реорганізація стосуватиметься Маріупольського морського торговельного порту та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

Уряд пояснює, що зміна корпоративної моделі управління має зробити підприємства більш ефективними, спростити залучення інвестицій та покращити співпрацю з міжнародними партнерами. Водночас держава повністю зберігає контроль над портовими активами.

Нагадаємо, що з початку 2026 року українські порти перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Більшість із них, 14,5 мільйони тонн — через морські порти Великої Одеси.