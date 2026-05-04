 Ціна біткоїна перевищила $80 000 вперше за три місяці

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 20°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 20° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Біткоїн вперше за три місяці перевищів $80 000 на тлі зростання ринків

Криптовалюти. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationКриптовалюти. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Біткоїн знову демонструє впевнене зростання і вперше за останні три місяці перетнув позначку у 80 тисяч доларів. Головним поштовхом для цього став підйом на азійських фондових ринках.

Як повідомляє Bloomberg, що у понеділок вранці біткоїн подорожчав на 2,1% і досяг приблизно 80,6 тисяч доларів, але вже в лютому впав майже до 60 тисяч. Зараз ціна знову поступово зростає, через інтерес великого бізнесу — тільки за минулу п’ятницю інвестори вклали 630 мільйонів доларів у біткоїн-фонди.

Біткоїн — це децентралізована цифрова валюта без контролю банків чи держави. Усі операції захищені та записуються в спільну базу даних. Його творець, відомий як Сатоші Накамото, досі залишається невідомим.

Нагадаємо, що раніше З липня 2023-го до липня 2024 року українські користувачі витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів.

Останні новини про: криптовалюти

НАЗК зафіксувало недостовірне декларування криптовалюти у декларації миколаївського чиновника на ₴148 млн
На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту
Українці за рік купили біткоїнів майже на $1 млрд, — ЄБРР
Реклама
Читайте також:
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: криптовалюти

Українці за рік купили біткоїнів майже на $1 млрд, — ЄБРР
На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту
НАЗК зафіксувало недостовірне декларування криптовалюти у декларації миколаївського чиновника на ₴148 млн

Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

3 години тому

Уряд зменшив співфінансування захисту критичної інфраструктури для Миколаївщини до 10%

Головне сьогодні