Біткоїн вперше за три місяці перевищів $80 000 на тлі зростання ринків
- Новини світу
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
15:43, 04 травня, 2026
-
Біткоїн знову демонструє впевнене зростання і вперше за останні три місяці перетнув позначку у 80 тисяч доларів. Головним поштовхом для цього став підйом на азійських фондових ринках.
Як повідомляє Bloomberg, що у понеділок вранці біткоїн подорожчав на 2,1% і досяг приблизно 80,6 тисяч доларів, але вже в лютому впав майже до 60 тисяч. Зараз ціна знову поступово зростає, через інтерес великого бізнесу — тільки за минулу п’ятницю інвестори вклали 630 мільйонів доларів у біткоїн-фонди.
Біткоїн — це децентралізована цифрова валюта без контролю банків чи держави. Усі операції захищені та записуються в спільну базу даних. Його творець, відомий як Сатоші Накамото, досі залишається невідомим.
Нагадаємо, що раніше З липня 2023-го до липня 2024 року українські користувачі витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів.
Останні новини про: криптовалюти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.