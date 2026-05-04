Біткоїн вперше за три місяці перевищів $80 000 на тлі зростання ринків

Біткоїн знову демонструє впевнене зростання і вперше за останні три місяці перетнув позначку у 80 тисяч доларів. Головним поштовхом для цього став підйом на азійських фондових ринках.

Як повідомляє Bloomberg, що у понеділок вранці біткоїн подорожчав на 2,1% і досяг приблизно 80,6 тисяч доларів, але вже в лютому впав майже до 60 тисяч. Зараз ціна знову поступово зростає, через інтерес великого бізнесу — тільки за минулу п’ятницю інвестори вклали 630 мільйонів доларів у біткоїн-фонди.

Біткоїн — це децентралізована цифрова валюта без контролю банків чи держави. Усі операції захищені та записуються в спільну базу даних. Його творець, відомий як Сатоші Накамото, досі залишається невідомим.

Нагадаємо, що раніше З липня 2023-го до липня 2024 року українські користувачі витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів.