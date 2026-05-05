Модні кольори, тканини та фактури весни 2026

Тренди жіночого одягу народжуються на стику подіуму та вулиці. Будинки моди задають напрямок: силуети, кольори, деталі, а далі мода «спускається на землю». Стилісти складають свіжі поєднання, бренди адаптують ці ідеї під повсякденне життя, а жінки вибирають те, що реально зручно. Тому у 2026 році важливіше не гнатися за всім одразу, а взяти за основу два зрозумілі прийоми: оновити палітру та додати одну модну фактуру. Наприклад, можна придбати новий топ на сайті https://onebyone.ua/topi. Так речі виглядають актуально, але не перетворюють гардероб на сезонний експеримент.

Кольори та принти весни 2026

Навесні як ніколи хочеться змін, і в гардеробі особливо. Якщо є бажання розбавити вічну класику тим, що модно навесні 2026, варто придивитися до свіжої хроніки з подіумів провідних світових столиць. У новому сезоні можна сміливо експериментувати з квітами, фактурами, аксесуарами. А що саме вибрати, з чим поєднувати та як правильно носити, докладно розберемо з урахуванням останніх трендів від провідних будинків моди.

Яскраві акценти та кольорові пари

Актуальні кольори сезону 2026 – насичений червоний, пастельний блакитний, соковитий помаранчевий, а також відтінки фіолетового та оливкового. Але крім знання модних кольорів, важливо вміти комбінувати їх між собою та іншими відтінками. Нижче представлено п'ять трендових комбінацій, які вже були показані на модних подіумах:

Нюдовий рожевий та соковитий мандариново-жовтогарячий. Так, на показі одного відомого модного будинку було представлено комбінацію ніжно-рожевого шкіряного плаща та помаранчевих високих рукавичок. Блакитний та шоколадний. Перший надає образу свіжості, другий робить лук більш статусним. Наприклад, легко впишеться в офісний дрес-код блакитна сорочка та штани кольору мокко. Фіолетовий та ліловий. Перший відіграє роль базового відтінку, а другий акуратно доповнює його. Приклади комбінацій: фіолетовий жакет та лілова водолазка, спідниця та трикотажний светр у близьких відтінках. Оливковий та коричневий. Допоможуть створити інтелігентний образ з легким нальотом ретро. Наприклад, можна скомбінувати коричневий светр зі штанами оливкового відтінку, доповнити коричневими черевиками. Помаранчевий та бордо. Варіант для тих, хто не боїться яскравих барв. У помаранчевому светрі та штанах відтінку бордо жінці буде складно залишитися непоміченою.

Нейтральна база та монохром

Інститут Pantone вибрав кольором 2026 Cloud Dancer. Це нейтральний білий колір, який не можна назвати ні холодним, ні теплим. Такий відтінок відносять до базових. Він легко комбінується з будь-якими іншими кольорами. Дизайнери пропонують використовувати його як основу для побудови образу, у тому числі в багатошарових стилізаціях. Так, світла сорочка, білі штани та жакет у трендовому кольорі Cloud Dancer автоматично роблять образ актуальним.

Також до нейтральної бази можна віднести синій кобальтовий. Цей відтінок виблискував на модних показах не менш яскраво. У повсякденному житті його краще використовувати акуратно, наприклад, додати до аутфіту сумку, спідницю або взуття синього кольору як заміну класичному чорному.

Ще один колір сезону 2026 – жовтий. Він має бути нейтральним, а не таким, що ріже очі. Теплі сонячні відтінки можуть зустрічатися не тільки в одязі, але й аксесуарах. До бази 2026 варто віднести спокійні тони: сіро-бежевий, пісочний, пудровий рожевий. Їм знайдеться місце як у повсякденному, так і робочому гардеробі.

Окремо варто сказати про монохром. Тим, хто воліє збирати образи в єдиній колірній гамі, стилісти рекомендують звернути увагу на такі відтінки:

Чорний – класика на всі часи. При цьому можна сміливо грати із відтінками. Графітовий, антрацитовий, вугільний, чорний з холодним або теплим підтоном легко уживаються один з одним. Глянцеву шкіру доповніть шерстю, а ніжний шовк додайте до бавовни, щоб образ заграв по-новому.

Білий є універсальним завдяки різноманітності відтінків. Молочний, сніжно-білий, айворі, топлене молоко допоможуть зробити образ глибоким та об'ємним. Можна погратися і з фактурами, комбінуючи між собою кашемір, бавовну, льон, шовк.

Сірий вже давно асоціюється не з нудьгою, а з елегантністю та впевненістю в собі. Актуальні відтінки сірого для створення монохромних образів: графітовий, попелястий, димчастий, перловий.

Коричневий – тренд сезону 2026 року. Актуальні відтінки – какао, карамельний, шоколадний. Варто поекспериментувати з фактурами (шкірою, замшею, вельветом, кашеміром, шерстю), щоб отримати шляхетний образ.

Бордо – монохром для впевнених у собі. В одному образі можна скомбінувати тони стиглої вишні, вина, червоного дерева. Актуальні матеріали – замша, атлас, трикотаж, оксамит, шерсть.

Квіти, графіка та як не переборщити

Сезон весна-літо 2026 – час для анімалістичних принтів. Зебра, корова, крокодил були присутні на модних показах більшості брендів. Такі малюнки можуть прикрашати як верхній одяг, так і взуття та сумки.

Ще один модний тренд – абстракціонізм. Несподівані кольори, нестандартні геометричні комбінації, легкі мазки та різкі лінії перетворюють будь-який предмет одягу на маленький художній шедевр.

Дрібна акуратна піжамна квіточка у поточному сезоні прикрашає жакети, сорочки, костюми. А смужка залишається актуальною в будь-яких варіаціях. Вузькі, широкі, вертикальні, горизонтальні, чорно-білі та кольорові смужки цього сезону знову в моді.

Горошок може бути контрастним, великим, таким, що привертає увагу. Класичний чорно-білий також у тренді. Англійська троянда – принт з чітко промальованими бутонами, що наче зійшли з полотен художників. Саме він у сезоні весна-літо 2026 прикрасить романтичні сукні.

Щоб не переборщити з візерунками в одязі, варто дотримуватися кількох простих правил:

використовувати один або два яскраві акценти, доповнивши їх нейтральними речами;

комбінувати принти, близькі за тематикою;

враховувати розмір малюнків: дрібні принти доповнювати великими, великі смужки використовувати у речах для верху (светри, блузки), а дрібні для низу (штани, спідниці);

анімалістичні принти доповнювати одягом у нейтральних тонах.

Деталі та фактури весни 2026

Навесні та влітку можна дозволити собі прозорі шари в одязі, наприклад, сітки, органзи, шовковистої синтетики. Багатошарові образи дають змогу збирати комплекти, що грають на контрасті. Для повсякденного гардероба варто придбати сітчастий лонгслів, який можна носити під жакетом, а також напівпрозору спідницю для комбінації з базовою сукнею, комплект із топа-бра та сорочки з органзи.

Текстури: замша, шкіра, м'які матеріали

М’яка замша – тренд 2026 року. Вона стане гідною прикрасою вашого гардероба. Речі із замші мають шляхетний та дорогий вигляд, що дозволяє створити глибокі елегантні образи. У моді верхній одяг зі спущеною лінією плеча й прямим кроєм. Актуальні куртки-сорочки з тонкої замші, замшеві штани-палаццо, спідниці-олівці щільної фактури, що коригують силует. Трендові відтінки – синій, винний, сіро-зелений, молочний.

Шкіра у 2026 році стає простим та ефектним інструментом для самовираження. У новому сезоні варто зробити вибір на користь якості, фактури та лаконічного крою. Ключові текстури – крокодил, пітон, рептилія, скат. Вдалим доповненням до шкіри стануть замшеві та матові поверхні. Тим, хто планує покупки, варто звернути увагу на сорочки та жакети прямого крою, спідниці з високою посадкою довжини міді, а також злегка розкльошені тренчі та плащі довжиною нижче коліна.

Вельвет став одним із головних героїв подіумів сезону весна-літо 2026 у багатьох модних будинках. Щільний м'який матеріал робить виграшними будь-які предмети одягу, хай то сорочки, штани або піджаки. Серед трендових речей – прямі штани з високою посадкою, сорочка-куртка зі спущеною лінією плеча, жакет чи светр у нейтральних відтінках.







