Нафта дешевшає через заяви Трампа про переговори з Іраном
- Новини світу
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
14:00, 06 травня, 2026
-
Світові ціни на нафту почали падати після новин про можливе примирення між США та Іраном.
Про це пише Reuters.
Ринок миттєво відреагував на слова Дональда Трампа, який заявив про прогрес у переговорах і вирішив тимчасово призупинити операцію з супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку.
Через це барель нафти марки Brent здешевшав до 108 доларів, а американська WTI опустилася до позначки трохи вище 100 доларів.
Додатковим чинником, що впливає на ринок, є дані щодо запасів у США. За повідомленням Американського інституту нафти, їхнє скорочення триває вже третій тиждень поспіль. Зокрема, обсяги сирої нафти знизилися на 8,1 млн барелів, бензину — на 6,1 млн, а дистилятів (зокрема дизеля та мазуту) — на 4,6 млн барелів.
Нагадаємо, що раніше центральне командування США підготувало план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану, щоб змусити вийти з переговорного тупика.
Останні новини про: нафта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.