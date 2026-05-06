Нафта дешевшає через заяви Трампа про переговори з Іраном

Світові ціни на нафту почали падати після новин про можливе примирення між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Ринок миттєво відреагував на слова Дональда Трампа, який заявив про прогрес у переговорах і вирішив тимчасово призупинити операцію з супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку.

Через це барель нафти марки Brent здешевшав до 108 доларів, а американська WTI опустилася до позначки трохи вище 100 доларів.

Додатковим чинником, що впливає на ринок, є дані щодо запасів у США. За повідомленням Американського інституту нафти, їхнє скорочення триває вже третій тиждень поспіль. Зокрема, обсяги сирої нафти знизилися на 8,1 млн барелів, бензину — на 6,1 млн, а дистилятів (зокрема дизеля та мазуту) — на 4,6 млн барелів.

Нагадаємо, що раніше центральне командування США підготувало план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану, щоб змусити вийти з переговорного тупика.