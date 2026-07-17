Через падіння цін на пшеницю українські аграрії зупинили продаж нового врожаю
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Українські аграрії призупинили продаж нового врожаю через зниження закупівельних цін на пшеницю другого і третього класу, а також на фуражне зерно. Протягом доби на окремих елеваторах та в деяких напрямках закупівлі ціни впали на 800–1000 гривень за тонну.
Про це пише ukragroconsult.
За даними учасників ринку, падіння вартості спричинене перебоями в експортній логістиці після атак на портову інфраструктуру. Через логістичні ризики частина трейдерів тимчасово призупинила закупівлі або знизила закупівельні ціни на продукцію всередині країни.
У зв'язку з цим сільгоспвиробники відкладають укладання нових угод і залишають зерно на зберігання у власних сховищах та на елеваторах до стабілізації ринкової ситуації та відновлення логістики.
Раніше повідомлялося, що українські фермери були змушені продавати сою зимнього та весняного збору зі збитками у понад 4 тисячі гривень на тонні. Переробники купували таку сировину лише з глибоким дисконтом через погіршення її якості.
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