Через падіння цін на пшеницю українські аграрії зупинили продаж нового врожаю

Ціни на пшеницю в Україні стрімко впали. Ілюстративне фото istockphoto

Українські аграрії призупинили продаж нового врожаю через зниження закупівельних цін на пшеницю другого і третього класу, а також на фуражне зерно. Протягом доби на окремих елеваторах та в деяких напрямках закупівлі ціни впали на 800–1000 гривень за тонну.

Про це пише ukragroconsult.

За даними учасників ринку, падіння вартості спричинене перебоями в експортній логістиці після атак на портову інфраструктуру. Через логістичні ризики частина трейдерів тимчасово призупинила закупівлі або знизила закупівельні ціни на продукцію всередині країни.

У зв'язку з цим сільгоспвиробники відкладають укладання нових угод і залишають зерно на зберігання у власних сховищах та на елеваторах до стабілізації ринкової ситуації та відновлення логістики.

Раніше повідомлялося, що українські фермери були змушені продавати сою зимнього та весняного збору зі збитками у понад 4 тисячі гривень на тонні. Переробники купували таку сировину лише з глибоким дисконтом через погіршення її якості.