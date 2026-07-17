 Через падіння цін на пшеницю українські аграрії зупинили продаж нового врожаю

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Головна Новини Економіка 22:05, 17 липня, 2026

Через падіння цін на пшеницю українські аграрії зупинили продаж нового врожаю

Ціни на пшеницю в Україні стрімко впали. Ілюстративне фото istockphotoЦіни на пшеницю в Україні стрімко впали. Ілюстративне фото istockphoto

Українські аграрії призупинили продаж нового врожаю через зниження закупівельних цін на пшеницю другого і третього класу, а також на фуражне зерно. Протягом доби на окремих елеваторах та в деяких напрямках закупівлі ціни впали на 800–1000 гривень за тонну.

Про це пише ukragroconsult.

За даними учасників ринку, падіння вартості спричинене перебоями в експортній логістиці після атак на портову інфраструктуру. Через логістичні ризики частина трейдерів тимчасово призупинила закупівлі або знизила закупівельні ціни на продукцію всередині країни.

У зв'язку з цим сільгоспвиробники відкладають укладання нових угод і залишають зерно на зберігання у власних сховищах та на елеваторах до стабілізації ринкової ситуації та відновлення логістики.

Раніше повідомлялося, що українські фермери були змушені продавати сою зимнього та весняного збору зі збитками у понад 4 тисячі гривень на тонні. Переробники купували таку сировину лише з глибоким дисконтом через погіршення її якості.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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