 Надходження ПДФО зросли на 18,8%: до бюджетів надійшло понад ₴347 млрд за перше півріччя 2026 року

  • понеділок

    20 липня, 2026

  • 23°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 23° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 23:52, 20 липня, 2026

Надходження ПДФО зросли на 18,8%: до бюджетів надійшло понад ₴347 млрд за перше півріччя 2026 року

До бюджетів надійшло 347,2 млрд грн податку. Ілюстративне фото istockphotoДо бюджетів надійшло 347,2 млрд грн податку. Ілюстративне фото istockphoto

За перше півріччя 2026 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 347,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 54,9 мільярда гривень або на 18,8 відсотка більше за показник аналогічного періоду минулого року, коли сума становила 292,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Найбільші обсяги податку сплатили платники Києва — 82,7 мільярда гривень, Дніпропетровської області — 33,9 мільярда гривень, Львівської області — 24,1 мільярда гривень та Київської області — 21,7 мільярда гривень.

Реклама

До місцевих бюджетів спрямували 166,2 мільярда гривень, що на 20,5 відсотка перевищує надходження за перше півріччя 2025 року. Отримані громадами кошти використовують для фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та інфраструктури.

Громадяни з офіційним доходом, з якого утримувався податок, можуть повернути частину сплачених коштів за допомогою податкової знижки.

Компенсація передбачена за витрати на навчання, іпотечні відсотки, страхування, благодійні внески та окремі медичні послуги. Для отримання знижки за витратами 2025 року необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи разом із підтверджувальними документами до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що управління освіти Миколаєва оголосило два тендери на встановлення систем резервного живлення у 13 закладах освіти. Загальна очікувана вартість робіт — 1,7 мільйона гривень, гроші надає ЮНІСЕФ.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: податки

Google, Apple та інші іноземні компанії сплатили понад ₴8,9 млрд ПДВ до держбюджету
Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету
Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Світлана Іванченко
новини
Міськрада Миколаєва повторно розгляне питання землі під модульні будинки: ділянку зменшили у 10 разів

Юлія Лук’яненко
новини
У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою

Альона Коханчук
новини
Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію

Альона Коханчук
новини
Держаудитслужба через суд хоче стягнути з «Миколаївелектротрансу» майже ₴200 млн

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: податки

Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн
Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету
Google, Apple та інші іноземні компанії сплатили понад ₴8,9 млрд ПДВ до держбюджету

СТАТТЯ

«Свій Єрмак» Кіма: хто такий Георгій Решетілов, який очолив Миколаївську ОВА

СТАТТЯ

Південний Буг може втратити одну з найчистіших приток: що відбувається на Синюсі

6 годин тому

Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Галина Сеннікова

Головне сьогодні