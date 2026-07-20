Надходження ПДФО зросли на 18,8%: до бюджетів надійшло понад ₴347 млрд за перше півріччя 2026 року

До бюджетів надійшло 347,2 млрд грн податку. Ілюстративне фото istockphoto

За перше півріччя 2026 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 347,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 54,9 мільярда гривень або на 18,8 відсотка більше за показник аналогічного періоду минулого року, коли сума становила 292,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Найбільші обсяги податку сплатили платники Києва — 82,7 мільярда гривень, Дніпропетровської області — 33,9 мільярда гривень, Львівської області — 24,1 мільярда гривень та Київської області — 21,7 мільярда гривень.

Реклама

До місцевих бюджетів спрямували 166,2 мільярда гривень, що на 20,5 відсотка перевищує надходження за перше півріччя 2025 року. Отримані громадами кошти використовують для фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та інфраструктури.

Громадяни з офіційним доходом, з якого утримувався податок, можуть повернути частину сплачених коштів за допомогою податкової знижки.

Компенсація передбачена за витрати на навчання, іпотечні відсотки, страхування, благодійні внески та окремі медичні послуги. Для отримання знижки за витратами 2025 року необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи разом із підтверджувальними документами до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що управління освіти Миколаєва оголосило два тендери на встановлення систем резервного живлення у 13 закладах освіти. Загальна очікувана вартість робіт — 1,7 мільйона гривень, гроші надає ЮНІСЕФ.