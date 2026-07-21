Миколаївщина стала лідером України за потужністю вітрових електростанцій: що відомо

Вітрова електростанція. Ілюстративне фото: ДТЕК

Миколаївська та Одеська області мають найбільші в Україні потужності вітрової генерації — понад 400 МВт та 200 МВт відповідно. Загалом потужність встановлених вітрових електростанцій в Україні становить 1,115 ГВт.

Як зазначили в Міненергетики, за перше півріччя 2026 року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітрових установок загальною потужністю 414,8 МВт.

Також активно розвивається сонячна генерація. За даними НЕК «Укренерго», загальна потужність сонячних електростанцій в Україні становить 7,3 ГВт. Найбільше таких потужностей встановлено у Дніпропетровській області — 947 МВт, Миколаївській — 782 МВт та Одеській — 515 МВт.

Зазначається, що паралельно Україна нарощує газову генерацію. Наразі в країні встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Із березня 2026 року в експлуатацію ввели 388,8 МВт таких потужностей, а будівництво триває ще на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Водночас за останній рік більш ніж у 300 разів зросла сукупна потужність установок зберігання енергії — до понад 600 МВт. Вони дають змогу накопичувати надлишки електроенергії, зокрема від сонячних електростанцій, і подавати її в мережу в години найбільшого споживання.

Раніше у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.