Театр в Киеве

Ровенский драмтеатр в понедельник, 10 октября, проведет благотворительный спектакль в поддержку Николаевского академического художественного драматического театра.

Об этом «Суспільному» сообщила представитель ровенского театра Ирена Боровец. Все собранные деньги актеры отдадут коллегам из Николаева.

Начнется мероприятие в 18:00. Актеры сыграют комедию «Хозяйка заезда», это музыкальная комедия с балетом и оркестром. В 2021 году они сыграли в Николаеве «Гамлета» в рамках фестиваля и получили награду в одной из номинаций.

— И снова должны были ехать к ним уже осенью 2022 года. Должны были быть обменные гастроли: мы планировали поехать в Николаев, в Одессу, а николаевцы и одесситы должны были приехать к нам. Но случилось как случилось... Поэтому мы решили поддержать этот театр, помочь нашим друзьям немного собрать средства на восстановление помещения, — рассказала Ирена Боровец.

Николаевский драмтеатр — единственный в Украине, работающий недалеко от линии фронта, а недавно ударной волной уничтожило некоторое имущество заведения.

Последствия обстрела театра в Николаеве

— Они не перестают играть, играют и для людей постарше, которые не могут приходить в театр, делают где-то выездные показы. Из того, что мы знаем, у них повреждены гримерные комнаты, вылетели окна, все там в таком ужасном состоянии. Также уничтожен летний сад, в котором они делали разные перформансы и очень им гордились. Там не было попадания, слава Богу, но этой ударной волной помещение повреждено, — добавила спикер.

Посетить театр и посмотреть представление могут все желающие. Благотворительный взнос – 100 гривен.

– Мы понимаем, что при такой цене билета нам не удастся собрать очень большую сумму. Если мы продаем около 400 билетов, то это там каких-то тысяч 40 при полной продаже, а если посчитать, сколько сейчас стоит замена окон, то это сумма действительно мизерная. Но нам важно их поддержать, показать, что мы с ними, – рассказала Ирена Боровец.

Приобрести билет на благотворительное представление можно в кассе театра.

Как сообщалось, ночью 22 сентября россияне обстреляли Николаев ракетами С-300. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.