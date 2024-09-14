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У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста

У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк

Сьогодні, 14 вересня, з нагоди Дня міста у Миколаївському зоопарку відбулись святкові заходи.

Про це повідомляє Миколаївський зоопарк у Facebook.

Зазначається, що у зоопарку провели концертну програму від Палацу творчості учнів. Дитяча художня школа провела виставку та майстер-класи з аквагриму. Сьогодні вхід для дітей до Миколаївського зоопарку сьогодні був безкоштовним.

«Ми дякуємо всім вихованцям і керівникам творчих колективів нашого міста, які допомогли нам створити справжню святкову атмосферу. Дякуємо всім відвідувачам, що вирішили провести це свято разом з нами! І, звичайно, ми дякуємо Збройним силам України, завдяки яким можливе проведення таких свят! Миру нам всім і Перемоги!», — йдеться у повідомленні.

У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста. Фото: Миколаївський зоопарк
Нагадаємо, 14 вересня, у Миколаєві пройшов велопробіг та урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.

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