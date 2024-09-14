У Миколаївському зоопарку відсвяткували День міста
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- Даріна Мельничук
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20:28, 14 вересня, 2024
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Сьогодні, 14 вересня, з нагоди Дня міста у Миколаївському зоопарку відбулись святкові заходи.
Про це повідомляє Миколаївський зоопарк у Facebook.
Зазначається, що у зоопарку провели концертну програму від Палацу творчості учнів. Дитяча художня школа провела виставку та майстер-класи з аквагриму. Сьогодні вхід для дітей до Миколаївського зоопарку сьогодні був безкоштовним.
«Ми дякуємо всім вихованцям і керівникам творчих колективів нашого міста, які допомогли нам створити справжню святкову атмосферу. Дякуємо всім відвідувачам, що вирішили провести це свято разом з нами! І, звичайно, ми дякуємо Збройним силам України, завдяки яким можливе проведення таких свят! Миру нам всім і Перемоги!», — йдеться у повідомленні.