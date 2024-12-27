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Херсонський планетарій з кінолекторієм повернули у власність держави

Херсонський планетарій повернули у власність держави. Фото: СуспільнеХерсонський планетарій повернули у власність держави. Фото: Суспільне

Після тривалої судової тяганини будівлю Херсонського планетарію з кінолекторієм повернули у власність держави. 

Як зазначили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, у 2019 році правоохоронці виявили, що майно планетарію площею 674,9 квадратних метра незаконно зареєстрували на громадську організацію. 

Судові розгляди тривали кілька років. Нещодавно Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов та повернув будівлю на користь держави. Наразі органи влади проводять заходи для виконання судового рішення.

Слід зазначити, що херсонський планетарій один із шести подібних в Україні та єдиний на півдні країни.

Раніше повідомлялось, що на охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень.

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