Херсонський планетарій з кінолекторієм повернули у власність держави
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:34, 27 грудня, 2024
-
Після тривалої судової тяганини будівлю Херсонського планетарію з кінолекторієм повернули у власність держави.
Як зазначили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, у 2019 році правоохоронці виявили, що майно планетарію площею 674,9 квадратних метра незаконно зареєстрували на громадську організацію.
Судові розгляди тривали кілька років. Нещодавно Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов та повернув будівлю на користь держави. Наразі органи влади проводять заходи для виконання судового рішення.
Слід зазначити, що херсонський планетарій один із шести подібних в Україні та єдиний на півдні країни.
Раніше повідомлялось, що на охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень.
Останні новини про: Херсон