Куди піти у Миколаєві цього тижня: театр, концерти, кіно та дитячі події

Будівля «Обласного яхт-клубу» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Упродовж тижня в Миколаєві заплановано чимало культурних заходів. У місті відбудуться нові театральні постановки, музичні концерти, кінопрем’єри та програми для дітей. «МикВісті» зібрали добірку найцікавіших подій, щоб ви могли спланувати своє дозвілля заздалегідь.

ДОФ літня сцена

22 серпня, пʼятниця, 19:30 — концерт «Жовто-блакитне серце» від RADIOSTARS

«100% українських — улюблені 90-2000ні та оновлена програма сучасних хітів!», — йдеться в анонсі.

Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

22 серпня, пʼятниця, 17:00

«Вас зустріне сам Віллі Вонка – чарівник солодощів та майстер яскравих сюрпризів! А його неповторні помічники — кумедні Умпа Лумпи — створять атмосферу сміху, радості та безтурботних розваг».

Адреса: вулиця Артилерійська, 7

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Миколаївський зоопарк

24 серпня, неділя, 14:00 — «Подорож в історичне минуле»

Тематична костюмована екскурсія по експонатах етнографічного подвірʼя «Дідова хата» з годівлею тварин.

«Зустрічаємося 24 серпня о 14:00 біля «Дідової хати», — йдеться в дописі.

Фото: Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення

Кінотеатр Multiplex

Афіша 22-27 серпня

Реклама

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Шалені перегони. Гран-прі Європи — пригоди, анімація, комедія

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Голий пістолет — комедія, екшн

Одне ціле — трилер, екшн, жахи

Формула-1 — спорт, драма

Ніхто 2 — кримінал, екшн

Зброя — трилер, жахи

Троє — екшн, пригоди

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Концерт-хол «Юність»

23 серпня, субота, 16:00, 19:00 — Дизель Шоу. До дня Незалежності

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

22 серпня, пʼятниця, 18:00

«Проста українська скіфська баба» — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

23 серпня, субота, 10:00

«Пригоди козаків» — музична казка

Виставою театр звертається до нашої історії, до героїв, які є прикладом мужності, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу. Казка вчить дітей бути сміливими, щирими, чуйними до чужої біди, слухатися своїх батьків.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

23 серпня, субота, 14:00 — естрадний концерт «Наша пісня солов’їна»

«Це не просто концерт, це подорож у минуле, до часів, коли кожна пісня була зізнанням, кожна нота — освідченням у любові до свого краю, до своїх близьких, до життя. Ми зібрали для вас у програмі справжні «пісенні діаманти» — ті самі мелодії, під які співали, мріяли, закохувалися та вірили в найкраще цілі покоління», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Книгарня «Є» Миколаїв

26 серпня, вівторок, 18:00 — презентація нової книги Галини Матвєєвої «Надто коротке»

За словами організаторів, на зустрічі авторка розповість як написався цей чуттєвий та напружений роман про повернення до себе через пам’ять, любов і втрати.

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

Фото: книгарня «Є» Миколаїв

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.