Афіша тижня у Миколаєві: найцікавіші події для відпочинку

Миколаївці та гості міста зможуть провести найближчий тиждень яскраво та насичено. На них чекають театральні прем’єри, концерти, нові фільми в кінотеатрах і розваги для дітей.

«МикВісті» підготували добірку головних подій, які допоможуть спланувати вільний час і зробити вікенд незабутнім.

Кінотеатр Multiplex

Афіша з 29 серпня по 3 вересня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Шалені перегони. Гран-прі Європи — пригоди, анімація, комедія

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний

Токсичний месник — комедія, екшн, трилер

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Голий пістолет — комедія, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Ніхто 2 — кримінал, екшн

Роузі — комедія, драма

Зброя — трилер, жахи

Концерт-хол «Юність»

4 вересня, четвер, 18:00 — премʼєра циркового шоу за мотивами популярного мультфільму «Мавка»

«Ми зібрали команду найкращих циркових артистів, щоб передати всю красу й чарівність культового мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Адже це символ сучасної української культури, який став близьким мільйонам навіть за межами нашої країни», — йдеться в анонсі.

Миколаївський академічний художній драматичний театр

«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру

29 серпня, пʼятниця, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Фото Миколаївського драмтеатру

29 серпня, пʼятниця, 18:00

«Поки кохаю — живу!» — театралізована концертна програма

Театралізований концерт «Поки кохаю — живу» — це музично-драматична подорож, у якій голоси пісень, традицій, поезій і живих історій зливаються в одне: визнання любові як головної сили, що тримає нас у житті. Це вистава про ніжність і втрати, про надію і силу людського серця, яке продовжує кохати — попри війну, час і біль. У цьому концерті сплелися сучасність і вічне, спогади й мрії, щоб ще раз нагадати: поки живемо — любимо, а поки любимо — живемо.

Фото Миколаївського драмтеатру

30 серпня, субота, 10:00

«Котячі історії» за п’єсою «Коти-біженці» — казка

Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.

Фото Миколаївського драмтеатру

30 серпня, субота, 19:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Фото Миколаївського драмтеатру

4 вересня, четвер, 18:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Миколаївська обласна філармонія

30 серпня, субота, 15:00 — концерт «Моя Україна — родима країна» ансамблю Вільні козаки

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

3 вересня, середа, 18:00 — естрадний концерт «Шедеври світового кіно»

«Мрієш поринути у світ кіношедеврів крізь музику? Тоді приходь на яскравий естрадний концерт «Шедеври світового кіно»! У програмі — улюблені пісенні хіти з легендарних фільмів, незабутні емоції, кінематографічна атмосфера та чарівна ведуча — Оксана Сібілева!», — оголошували в анонсі раніше.

Адреса: Літній Театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.