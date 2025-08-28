Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Афіша тижня у Миколаєві: найцікавіші події для відпочинку

Каштановий сквер, Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»Каштановий сквер, Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївці та гості міста зможуть провести найближчий тиждень яскраво та насичено. На них чекають театральні прем’єри, концерти, нові фільми в кінотеатрах і розваги для дітей.

«МикВісті» підготували добірку головних подій, які допоможуть спланувати вільний час і зробити вікенд незабутнім.

 

Кінотеатр Multiplex

Афіша з 29 серпня по 3 вересня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Шалені перегони. Гран-прі Європи — пригоди, анімація, комедія

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний

Токсичний месник — комедія, екшн, трилер

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Голий пістолет — комедія, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Ніхто 2 — кримінал, екшн

Роузі — комедія, драма

Зброя — трилер, жахи

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

 

Концерт-хол «Юність»

 

4 вересня, четвер, 18:00 — премʼєра циркового шоу за мотивами популярного мультфільму «Мавка»

«Ми зібрали команду найкращих циркових артистів, щоб передати всю красу й чарівність культового мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Адже це символ сучасної української культури, який став близьким мільйонам навіть за межами нашої країни», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

 

Миколаївський академічний художній драматичний театр

 

«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру«Кароль», фото Миколаївського драмтеатру

29 серпня, пʼятниця, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

29 серпня, пʼятниця, 18:00

«Поки кохаю — живу!» — театралізована концертна програма

Театралізований концерт «Поки кохаю — живу» — це музично-драматична подорож, у якій голоси пісень, традицій, поезій і живих історій зливаються в одне: визнання любові як головної сили, що тримає нас у житті. Це вистава про ніжність і втрати, про надію і силу людського серця, яке продовжує кохати — попри війну, час і біль. У цьому концерті сплелися сучасність і вічне, спогади й мрії, щоб ще раз нагадати: поки живемо — любимо, а поки любимо — живемо.

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

30 серпня, субота, 10:00

«Котячі історії» за п’єсою «Коти-біженці» — казка

Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

30 серпня, субота, 19:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

4 вересня, четвер, 18:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Придбати квитки можна на сайті.

 

Миколаївська обласна філармонія

 

30 серпня, субота, 15:00 концерт «Моя Україна — родима країна» ансамблю Вільні козаки

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

3 вересня, середа, 18:00 — естрадний концерт «Шедеври світового кіно»

«Мрієш поринути у світ кіношедеврів крізь музику? Тоді приходь на яскравий естрадний концерт «Шедеври світового кіно»! У програмі — улюблені пісенні хіти з легендарних фільмів, незабутні емоції, кінематографічна атмосфера та чарівна ведуча — Оксана Сібілева!», — оголошували в анонсі раніше.

Адреса: Літній Театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців. 

