Афіша тижня у Миколаєві: найцікавіші події для відпочинку
- Марія Хаміцевич
16:00, 28 серпня, 2025
Миколаївці та гості міста зможуть провести найближчий тиждень яскраво та насичено. На них чекають театральні прем’єри, концерти, нові фільми в кінотеатрах і розваги для дітей.
«МикВісті» підготували добірку головних подій, які допоможуть спланувати вільний час і зробити вікенд незабутнім.
Кінотеатр Multiplex
Афіша з 29 серпня по 3 вересня
Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі
Шалені перегони. Гран-прі Європи — пригоди, анімація, комедія
Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика
2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий
Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний
Токсичний месник — комедія, екшн, трилер
Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія
Голий пістолет — комедія, екшн
Формула-1 — спорт, драма
Ніхто 2 — кримінал, екшн
Роузі — комедія, драма
Зброя — трилер, жахи
Концерт-хол «Юність»
4 вересня, четвер, 18:00 — премʼєра циркового шоу за мотивами популярного мультфільму «Мавка»
«Ми зібрали команду найкращих циркових артистів, щоб передати всю красу й чарівність культового мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Адже це символ сучасної української культури, який став близьким мільйонам навіть за межами нашої країни», — йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати тут.
Миколаївський академічний художній драматичний театр
29 серпня, пʼятниця, 18:00
«Кароль» — трагіфарс
Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.
29 серпня, пʼятниця, 18:00
«Поки кохаю — живу!» — театралізована концертна програма
Театралізований концерт «Поки кохаю — живу» — це музично-драматична подорож, у якій голоси пісень, традицій, поезій і живих історій зливаються в одне: визнання любові як головної сили, що тримає нас у житті. Це вистава про ніжність і втрати, про надію і силу людського серця, яке продовжує кохати — попри війну, час і біль. У цьому концерті сплелися сучасність і вічне, спогади й мрії, щоб ще раз нагадати: поки живемо — любимо, а поки любимо — живемо.
30 серпня, субота, 10:00
«Котячі історії» за п’єсою «Коти-біженці» — казка
Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.
30 серпня, субота, 19:00
«Шахрайки» — реаліті-шоу
Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».
4 вересня, четвер, 18:00
«Усе сплачено!» — трагікомедія
Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївська обласна філармонія
30 серпня, субота, 15:00 — концерт «Моя Україна — родима країна» ансамблю Вільні козаки
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47
3 вересня, середа, 18:00 — естрадний концерт «Шедеври світового кіно»
«Мрієш поринути у світ кіношедеврів крізь музику? Тоді приходь на яскравий естрадний концерт «Шедеври світового кіно»! У програмі — улюблені пісенні хіти з легендарних фільмів, незабутні емоції, кінематографічна атмосфера та чарівна ведуча — Оксана Сібілева!», — оголошували в анонсі раніше.
Адреса: Літній Театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
