Що подивитися та відвідати у Миколаєві: театри, концерти й дитячі заходи
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:00, 18 вересня, 2025
-
Миколаїв готує для мешканців і гостів насичену програму на найближчий тиждень. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні розваги для наймолодших — кожен знайде щось до душі.
Щоб ви змогли спланувати свій вікенд цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 19-24 вересня
Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності — анімація, фентезі, екшн
Велика смілива красива подорож — романтика, пригоди, фентезі
2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий
Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний
Останнє пограбування — фантастика, екшн, комедія
Місія «Зверопотяг» — пригоди, анімація, комедія
Закляття 4: Останній обряд — трилер, жахи
Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія
Довга хода — трилер, жахи, екшн
Антарктида — документальний
Легенда — спорт, трилер, жахи
Миколаївський академічний художній драматичний театр
19 вересня, пʼятниця, 18:00
«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія
Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.
25 вересня, четвер, 18:00
«Проста українська скіфська баба» — моновистава
Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«Дівочі посиденьки» — музичний проєкт на дві дії
19 вересня, п’ятниця, 18:00 (мала сцена)
20 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)
21 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)
«Сміх лангусти» — зустріч з легендою на дві дії
25 вересня, четвер, 17:00 (мала сцена)
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївська обласна філармонія
21 вересня, неділя, 14:00 — концерт із циклу «Популярна класика»
Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12
24 вересня, середа, 18:00 — музичний фестиваль під відкритим небом «Миколаїв – Open Air»
«На літньому театральному майданчику Миколаївського академічного художнього драматичного театру звучатимуть «Хіти минулого літа» у виконанні ансамблю «Узори». На вас чекає вечір яскравої музики, енергії та натхнення», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаїв, вулиця Адміральська, 25
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Книгарня «Є» Миколаїв
21 вересня, неділя, 15:00 — обговорення «Усе про авторський стиль»
«Любите книжки, хочете дізнатися більше про те, як їх створюють, і маєте годинку вільного часу? Ідеальний метч!», — йдеться в анонсі.
Це обговорення для тих, хто:
- обожнює книжки і все, що з ними повʼязане
- планує видати власну книжку
- цікавиться механізмом створення книжок
- хоче зазирнути за лаштунки книговидання
Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
