Що подивитися та відвідати у Миколаєві: театри, концерти й дитячі заходи

Миколаїв. Фото: «МикВісті»Миколаїв. Фото: «МикВісті»

Миколаїв готує для мешканців і гостів насичену програму на найближчий тиждень. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні розваги для наймолодших — кожен знайде щось до душі.

Щоб ви змогли спланувати свій вікенд цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.

 

Кінотеатр Multiplex

Афіша 19-24 вересня

Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності — анімація, фентезі, екшн

Велика смілива красива подорож — романтика, пригоди, фентезі

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний

Останнє пограбування — фантастика, екшн, комедія

Місія «Зверопотяг» — пригоди, анімація, комедія

Закляття 4: Останній обряд — трилер, жахи

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Довга хода — трилер, жахи, екшн

Антарктида — документальний

Легенда — спорт, трилер, жахи

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

 

Миколаївський академічний художній драматичний театр

 

Фото з сайту Миколаївського драмтеатруФото з сайту Миколаївського драмтеатру

19 вересня, пʼятниця, 18:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатруФото з сайту Миколаївського драмтеатру

25 вересня, четвер, 18:00

«Проста українська скіфська баба» — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.

Придбати квитки можна на сайті.

 

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

 

«Дівочі посиденьки» — музичний проєкт на дві дії

19 вересня, п’ятниця, 18:00 (мала сцена)
20 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)
21 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)

«Сміх лангусти» — зустріч з легендою на дві дії

25 вересня, четвер, 17:00 (мала сцена)

Сміх лангусти. Академічний український театрСміх лангусти. Академічний український театр
«Дівочі посиденьки». Академічний український театр«Дівочі посиденьки». Академічний український театр

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

 

Миколаївська обласна філармонія

 

21 вересня, неділя, 14:00концерт із циклу «Популярна класика»

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12

24 вересня, середа, 18:00 — музичний фестиваль під відкритим небом «Миколаїв – Open Air»

«На літньому театральному майданчику Миколаївського академічного художнього драматичного театру звучатимуть «Хіти минулого літа» у виконанні ансамблю «Узори». На вас чекає вечір яскравої музики, енергії та натхнення», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаїв, вулиця Адміральська, 25

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Фото: Миколаївська обласна філармоніяФото: Миколаївська обласна філармонія
Фото: Миколаївська обласна філармоніяФото: Миколаївська обласна філармонія

 

Книгарня «Є» Миколаїв

 

21 вересня, неділя, 15:00 обговорення «Усе про авторський стиль»

«Любите книжки, хочете дізнатися більше про те, як їх створюють, і маєте годинку вільного часу? Ідеальний метч!», — йдеться в анонсі.

Це обговорення для тих, хто:

  • обожнює книжки і все, що з ними повʼязане
  • планує видати власну книжку
  • цікавиться механізмом створення книжок
  • хоче зазирнути за лаштунки книговидання

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

Фото: Книгарня «Є»Фото: Книгарня «Є»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців. 

