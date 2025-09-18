Що подивитися та відвідати у Миколаєві: театри, концерти й дитячі заходи

Миколаїв готує для мешканців і гостів насичену програму на найближчий тиждень. Театральні прем’єри, живі концерти, новинки кінопрокату та спеціальні розваги для наймолодших — кожен знайде щось до душі.

Щоб ви змогли спланувати свій вікенд цікаво та змістовно, «МикВісті» зібрали найяскравіші події у зручному огляді.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 19-24 вересня

Вбивця Демонів: KIMETSU NO YAIBA Замок Нескінченності — анімація, фентезі, екшн

Велика смілива красива подорож — романтика, пригоди, фентезі

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний

Останнє пограбування — фантастика, екшн, комедія

Місія «Зверопотяг» — пригоди, анімація, комедія

Закляття 4: Останній обряд — трилер, жахи

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Довга хода — трилер, жахи, екшн

Антарктида — документальний

Легенда — спорт, трилер, жахи

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

19 вересня, пʼятниця, 18:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

25 вересня, четвер, 18:00

«Проста українська скіфська баба» — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Дівочі посиденьки» — музичний проєкт на дві дії

19 вересня, п’ятниця, 18:00 (мала сцена)

20 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)

21 вересня, п’ятниця, 16:00 (мала сцена)

«Сміх лангусти» — зустріч з легендою на дві дії

25 вересня, четвер, 17:00 (мала сцена)

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

21 вересня, неділя, 14:00 — концерт із циклу «Популярна класика»

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12

24 вересня, середа, 18:00 — музичний фестиваль під відкритим небом «Миколаїв – Open Air»

«На літньому театральному майданчику Миколаївського академічного художнього драматичного театру звучатимуть «Хіти минулого літа» у виконанні ансамблю «Узори». На вас чекає вечір яскравої музики, енергії та натхнення», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаїв, вулиця Адміральська, 25

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Фото: Миколаївська обласна філармонія

Книгарня «Є» Миколаїв

21 вересня, неділя, 15:00 — обговорення «Усе про авторський стиль»

«Любите книжки, хочете дізнатися більше про те, як їх створюють, і маєте годинку вільного часу? Ідеальний метч!», — йдеться в анонсі.

Це обговорення для тих, хто:

обожнює книжки і все, що з ними повʼязане

планує видати власну книжку

цікавиться механізмом створення книжок

хоче зазирнути за лаштунки книговидання

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

Фото: Книгарня «Є»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.