Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Місто поступово занурюється в осінній настрій — із ароматом кави, м’яким світлом ліхтарів і культурними подіями, які зігрівають душу. Цього тижня у Миколаєві кожен знайде щось для себе: від класики на сцені до вечора кіно чи дитячої вистави у вихідні. «МикВісті» підготували добірку подій, які варто відвідати найближчими днями.

Каштановий сквер

Реклама

9 листопада, неділя, з 10:00 до 14.00 — Захід з прилаштування тварин

За словами організаторів, учасниками вставки є як дорослі котики так і кошенята, песики та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

«З радістю запрошуємо вас завітати на наш захід з прилаштування підопічних КП ММР «Центр захисту тварин». Мета: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте - рятуйте!», — йдеться в повідомленні.

Щоб забрати улюбленця, кожен охочий повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, або цифровий документ у застосунку «Дія».

Фото: КП «Центр захисту тварин» Фото: КП «Центр захисту тварин» Фото: КП «Центр захисту тварин»

Простір психосоціальної та юридичної підтримки «Затишно Space»

Ігрова кімната у просторі «Затишно Space» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Безоплатні івенти для дорослих та дітей від «Затишно Space».

Пʼятниця 7 листопада

17:00-18:00 — майстер-клас «Підставка для чашки з термомозаїки» для дітей 7-11 років

Субота 8 листопада

11:30- 12:30 — майстер-клас «Родинне чаювання» зі створення об'ємної аплікації для дітей 3-6 років.

Вівторок 11 листопада

11:00-14:00 — майстер-клас «Квітка» в техніці блочного орігамі для підлітків 13+ та дорослих

17:00-18:30 — арттерапія «Свічка намірів — створення власного світла» для дорослих та молоді.

Четвер 13 листопада

14:00-16:00 — майстер-клас «Осіння листівка» в комбінованій техніці акварель та нитки для дорослих та підлітків 12+.

17:00-18:30 — арттерапія «Ярмарок ресурсів і цілей» для дорослих та молоді.

Адреса простору: вулиця Марка Кропивницького, 79-А. Телефон: +38(099) 790 00 70

Кінотеатр Multiplex

Афіша 7-12 жовтня

Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно — анімація, фантастика, фентезі, пригоди

Океан Ельзи: Спостереження шторму — документальний, біографічний

Кролецип та секрет Бабака — пригоди, сімейний, анімація, комедія

Грабіжник за покликанням — комедія, кримінал, драма

Ілюзія обману 3 — комедія, кримінал, пригоди, екшн

Нюрнберг — трилер, історичний, драма, військовий

Людина, що біжить — трилер, фантастика, екшн

Хижак: Дикі землі — трилер, жахи, фантастика

Місія «Санта» — пригоди, анімація, сімейний

Буґонія — фантастика, кримінал

Антарктида — документальний

Батьківські збори — комедія

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

7 листопада, пʼятниця, 18:00

8 листопада, субота, 17:00

«Двоє на гойдалках» — психологічна драма

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

13 листопада, четвер, 18:00

«Емігранти» — трагікомедія

Два емігранти, перебуваючи далеко від батьківщини, волею долі ділять убогу кімнатку десь під сходами. Інтелігент, політичний біженець, який мріє написати книгу про рабство і свободу, і пролетар, який приїхав на заробітки, зустрічають Новий рік разом. Зав’язується відверта розмова. Два абсолютно різні світогляди, дві протилежні життєві позиції, два таких несхожих характери, стикаючись, породжують гострий ідейний конфлікт.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Сублімація кохання» (мала сцена)

7 листопада, пʼятниця, 18:00

«Тартюф» (велика сцена)

8 листопада, субота, 16:00

9 листопада, субота, 16:00

«Шістнадцять поверхів до правди» (мала сцена)

8 листопада, субота, 16:00

9 листопада, субота, 16:00

Сублімація кохання. Фото: Академічний український театр Тартюф. Фото: Академічний український театр Шістнадцять поверхів до правди. Фото: Академічний український театр

«Наречена для батька» (велика сцена)

13 листопада, четвер, 18:00

«Самотня та ексцентрична дама» (мала сцена)

13 листопада, четвер, 18:00

Наречена для батька. Фото: Академічний український театр Самотня та ексцентрична дама. Фото: Академічний український театр

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

8 листопада, субота, 14:00 — Ліріка і джаз — зустріч емоцій і мелодій, що торкаються душі.

«Ніжність скрипки, оксамитовий тембр флейти, магія фортепіано та голоси, сповнені почуттів, створять атмосферу, де класика переплітається з джазом, а кожна нота — це подих натхнення. Відкрий для себе музику, що оживає в серці художнього музею, серед краси і світла. Запрошуємо на вечір, який подарує гармонію, естетику і натхнення», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

9 листопада, неділя, 14:00 — естрадний концерт «На крилах мрій»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Фото: Миколаївська обласна філармонія Фото: Миколаївська обласна філармонія

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Концерт-хол «Юність»

8 листопада, субота, 18:00 — концерт Віктора Павліка. Найкраще

9 листопада, неділя, 18:00 — концерт Злати Огнєвіч

«Співачка, авторка пісень, володарка одного з найпотужніших голосів України. Її вокал — це поєднання сили, ніжності та глибокої емоційності, що проникає просто в серце слухача», — зазначається в анонсі.

13 листопада, четвер, 19:00 — Kalush Orchestra. Новий Тур

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.