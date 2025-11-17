  • понеділок

    17 листопада, 2025

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Найдорожчий артефакт: на аукціон виставлять золотий годинник загиблого пасажира «Титаніка»

Золотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPSЗолотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPS

Золотий кишеньковий годинник, знайдений на тілі одного з найбагатших пасажирів «Титаніка» Ізідора Штрауса, планують продати на аукціоні за мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів).

Про це повідомляють BBC та New York Post. Торги відбудуться 22 листопада.

Ізідор Штраус, уродженець Баварії, був співвласником нью-йоркського універмагу Macy’s, бізнесменом і політиком. Разом із дружиною Ідою Штраус він загинув унаслідок катастрофи «Титаніка» 14 квітня 1912 року.

Аукціонер Ендрю Олдрідж із Henry Aldridge & Son наголосив, що Ізідор Штраус «втілював американську мрію», піднявшись від емігранта до впливової фігури в Нью-Йорку. За його словами, саме ця історія посилює цінність артефакту.

Вважається, що Іда Штраус відмовилася сідати в рятувальний човен, заявивши: «Ізідоре, ми були разом усі ці роки, куди ти — туди й я». Саме ця історія стала основою знаменитої сцени у фільмі Джеймса Кемерона «Титанік».

Ізідор Штраус та його дружина Іда Штраус. Фото: Henry Aldridge & SonІзідор Штраус та його дружина Іда Штраус. Фото: Henry Aldridge & Son

Тіло Ізідора Штрауса знайшли в океані через кілька днів після катастрофи. Серед його речей був 18-каратний золотий годинник Jules Jurgensen з вигравіруваними ініціалами. Механізм зупинився о 02:20 — у момент, коли корабель остаточно пішов під воду.

Золотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: Henry Aldridge & SonЗолотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: Henry Aldridge & Son
Золотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: Henry Aldridge & SonЗолотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: Henry Aldridge & Son

Після трагедії годинник передали родині, де він зберігався кілька поколінь. Правнук Ізідора, Кеннет Голлістер Штраус, нещодавно відремонтував і відновив його.

Золотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPSЗолотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPS
Золотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPSЗолотий кишеньковий годинник Ізідора Штрауса. Фото: BNPS

Разом із годинником продадуть лист, який Іда Штраус написала з борту лайнера. На конверті стоїть штемпель TransAtlantic 7 — його погасили у поштовому відділенні «Титаніка» перед відправкою в Квінстаун, Ірландія. Лист оцінюють у 150 тисяч фунтів.

Лист написаний Ідою Штраус другу сім'ї від 10 квітня 1912 року. Фото: Henry Aldridge & SonЛист написаний Ідою Штраус другу сім'ї від 10 квітня 1912 року. Фото: Henry Aldridge & Son

Аукціонний дім повідомив, що продаж уже привернув значний інтерес з усього світу. Годинник може стати одним із найдорожчих артефактів, пов’язаних із «Титаніком».

Нагадаємо, що компанія RMS Titanic Inc., яка володіє правами на порятунок «Титаніка», провела у 2024 році першу за 14 років дослідницьку експедицію до уламків корабля.

Вказується, що світова спільнота підводних дослідників все ще оговтується від смертельного вибуху експериментального підводного апарату на шляху до «Титаніка» в червні 2023 року. Катастрофа підводного апарату «Титан» забрала життя всіх п'ятьох людей на борту.

Також у 2023 році науковці опублікували раніше невідомі кадри із затонулого «Титаніка». Публікація відзнятого матеріалу присвячена 25-річчю фільму Джеймса Кемерона 1997 року «Титанік».

Останні новини про: Культура

Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України
В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі
Райффайзен Банк планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції
Реклама

Читайте також:

новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Райффайзен Банк планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції
В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі
Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Попередній графік відключень світла у Миколаївській області на 17 листопада

Одеса стане ключовою точкою для постачання газу з Греції в Україну

14 годин тому

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Головне сьогодні