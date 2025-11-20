Що подивитися й куди піти цього тижня у Миколаєві

Осінній Миколаїв. Фото: «МикВісті»

Миколаїв готує насичений тиждень із театральними прем’єрами, музичними подіями та кінопоказами. На містян і гостей чекають концерти, вистави, сімейні заходи й розваги для дітей. «МикВісті» зібрали добірку найцікавіших подій, щоб ви легко спланували свій відпочинок і не пропустили головне в культурному житті міста.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 21-26 листопада

Wicked: Чародійка. Частина 2 — фантастика, сімейний, пригоди, мюзикл

Вартові Різдва — сімейний, пригоди, комедія, фантастика

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Ілюзія обману 3 — комедія, кримінал, пригоди, екшн

Нюрнберг — трилер, історичний, драма, військовий

Людина, що біжить — трилер, екшн, фантастика

Місія «Санта» — пригоди, анімація, сімейний

Ти — космос — драма, комедія, фантастика

Миколаївський академічний художній драматичний театр

22 листопада, субота, 18:00

«Кольри» — драма

Героїні вистави за п’єсою сучасного українського драматурга Павла Ар’є «Кольори» — п’ять жінок різного віку, статку, світогляду, способу життя, соціального статусу. У кожної з них — свій яскравий характер, свої бажання, мрії. І кожна не сприймає інших — таких несхожих на неї, незрозумілих… На сцені — життєва драма, своєрідний експеримент із дослідження жіночої психології.

21 листопада, пʼятниця, 18:00

23 листопада, неділя, 17:00

«Скелети в шафі» — гумористична мелодрама

«Скелети в шафі» — це лірична комедія про самотність, силу взаємності й наше вічне прагнення бути почутими. Історія, що подарує вам усмішки… і змусить поставити собі кілька важливих запитань.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Постіль брати будемо?» (мала сцена)

21 листопада, пʼятниця, 18:00

«Мишоловка» (велика сцена)

22 листопада, субота, 16:00

23 листопада, неділя, 16:00

«Давай задамо їм жару» (мала сцена)

27 листопада, четвер, 18:00

«Кайдашева сімʼя» (велика сцена)

27 листопада, четвер, 18:00

Миколаївська обласна філармонія

22 листопада, субота, 15:00 — концерт ансамблю української пісні

«Запрошуємо вас на яскравий концерт «Заради любові варто жити», ансамблю української пісні «Вільні козаки», який подарує справжнє свято душі та настрою. Ви почуєте щирі українські пісні, відчуєте тепло мелодій і колорит, що огортає, мов осіннє золоте листя», — зазначається в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

23 листопада, неділя, 14:00 — концерт «Пісні для душі»

«У затишній атмосфері золотавого листопаду народяться мелодії, що торкнуться найніжніших струн серця. Щирі голоси та історії про кохання і світло — усе це створить особливий настрій, який хочеться зберегти надовго», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Концерт-хол «Юність»

24 листопада, понеділок, 18:00 — «За двома зайцями»

Легковажний київський цирульник Свирид Петрович Голохвастов мріє поправити своє положення, одружившись на негарній дочці багатих батьків — Проні Прокоповні Серковій, уявляючи собі, яке шикарне життя почнеться за гроші нареченої. Проте, в історію втручається тітка Проні, що бажає видати заміж свою дочку Галю, за «багатого» пана Голохвастова.

25 листопада, вівторок, 18:00 — концерт Віталія Козловського

Цього разу тур стане найбільшим за останні роки для співака: у першій його частині — виступи одразу в 14 містах України.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.