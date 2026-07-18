Одеські рятувальники потрапили під російський обстріл — пошкоджена спецтехніка
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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На Одещині вогнеборці потрапили під обстріл. Вони ліквідували наслідки атаки, коли росіяни завдали повторного удару по місцю роботи рятувальників.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС уточнили, що рятувальники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Але внаслідок обстрілу ушкоджена спеціальна рятувальна техніка, яка залучалася до ліквідації наслідків атаки.
Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на Одесу постраждали троє людей. Двох госпіталізували: один з них у важкому стані.
«В результаті удару пошкоджено територію обʼєкту інфраструктури. Зайнялися легковий та вантажний автомобілі. Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомив голова Одеської ОВА.
Нагадаємо, в Одесі вдень 17 липня РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.
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