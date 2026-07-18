Одеські рятувальники потрапили під російський обстріл — пошкоджена спецтехніка

На Одещині рятувальники потрапили під обстріл росіян. Фото: ДСНС

На Одещині вогнеборці потрапили під обстріл. Вони ліквідували наслідки атаки, коли росіяни завдали повторного удару по місцю роботи рятувальників.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС уточнили, що рятувальники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Але внаслідок обстрілу ушкоджена спеціальна рятувальна техніка, яка залучалася до ліквідації наслідків атаки.

На Одещині рятувальники потрапили під обстріл росіян. Фото: ДСНС На Одещині рятувальники потрапили під обстріл росіян. Фото: ДСНС На Одещині рятувальники потрапили під обстріл росіян. Фото: ДСНС

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на Одесу постраждали троє людей. Двох госпіталізували: один з них у важкому стані.

«В результаті удару пошкоджено територію обʼєкту інфраструктури. Зайнялися легковий та вантажний автомобілі. Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі вдень 17 липня РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік.