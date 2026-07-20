СБУ уразила координаційний центр ФСБ на окупованій Херсонщині

На окупованій Херсонщині спецпризначенці СБУ вдарили по базі ФСБ. Скриншот з відео СБУ

Спецпризначенці Служби безпеки України вдарили по координаційному центру ФСБ Росії на тимчасово окупованій території Херсонської області. Російська база була розміщена на території одного з місцевих пансіонатів.

За інформацією СБУ, операцію провели бійці Центру спеціальних операцій «Альфа». По місцю дислокації російських військових влучили 13 українських безпілотників.

Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа. За попередніми оцінками СБУ, на момент удару там могли перебувати близько 100 російських солдатів і понад 70 автомобілів.

Реклама

У спецслужбі також зазначили, що на території бази були облаштовані контрольно-пропускні пункти, діяла озброєна охорона, а також інженерні загородження та підземні укриття.

«Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів ФСБ», — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що 20 липня влада Московської області повідомила про масовану атаку безпілотників. За їхніми словами, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.

Внаслідок атаки був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза, на якій після атаки триває пожежа.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московській області.