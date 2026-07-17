Жителі переживають, що ставок біля Миколаєва можуть спустити: що показала перевірка екологів

Мешканець повідомив про можливий спуск води зі ставка поблизу садового товариства «Тернівські дачі» у Миколаївському районі. Через занепокоєння людей на місце виїхала комісія, яка перевірила стан водойми та з’ясувала, що відбувається зі ставком.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Екологи перевірили ставок біля «Тернівських дач». Фото: Держекоінспекція Екологи перевірили ставок біля «Тернівських дач». Фото: Держекоінспекція

Під час огляду водойми встановили, що ставок був частково заповнений водою. Ознак загибелі риби не виявили.

Власник ставка надав документи, які підтверджують законність користування водоймою: свідоцтво про право власності на майно прудового господарства, паспорт рибогосподарської технологічної водойми та дозвіл на спеціальне водокористування.

Також комісія перевірила водоспускну споруду — вона перебувала у закритому стані. Крім того, на момент обстеження забір води з водойми не здійснювався.

В інспекції зазначили, що питання виконання умов договорів між орендодавцем та орендарем не належать до її повноважень.

Екологи перевірили ставок біля «Тернівських дач». Фото: Держекоінспекція Екологи перевірили ставок біля «Тернівських дач». Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що на узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.