Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу компанії.
Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією «Укрспецекспорт».
Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.
Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.
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Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу компанії.
Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією «Укрспецекспорт».
Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.
Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.