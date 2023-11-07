Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу компанії.

Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією «Укрспецекспорт».

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.