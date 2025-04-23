Данія виділить понад €40 млн на боєприпаси для України

Прапори України та Данії на 8 Причалі у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»

Данія виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на артилерійські боєприпаси для України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.

Як зазначили в оборонному відомстві, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Також міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 мільйонів данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.

«Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії», — сказав Троельс Лунд Поульсен.

Як зазначили в данському Міноборони, Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів. У рамках нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.

«Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів», — додав Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 971 мільйонів євро (6,7 мільярда данських крон). Допомогу передаватимуть упродовж 2025-2027 років.