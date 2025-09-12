ЄС надасть Україні додаткові €40 млн для підготовки до зими

ЄС надасть Україні додаткові €40 млн євро для підготовки до зими. Фото: ukrinform.ua

Європейська комісія оголосила про надання Україні ще 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб підтримати людей під час четвертої зими повномасштабної війни.

Кошти спрямують на забезпечення матеріалами для укриттів, ремонт пошкоджених будинків та центрів для переселенців, покращення доступу до води, санітарії та опалення. Підтримка включатиме також грошові виплати, паливо, обігрівачі, ізоляційні матеріали та облаштування пунктів обігріву, повідомила Європейська комісія.

Особливу увагу приділять літнім людям, дітям, людям з інвалідністю та переселеним родинам.

Через Механізм цивільного захисту ЄС уже передав Україні понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів, серед яких понад 9 тисяч генераторів, майже 7 тисяч трансформаторів та мільйони енергозберігаючих ламп. Загалом ЄС і країни-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх держав. Також було організовано медичну евакуацію понад 4,5 тисячі пацієнтів до лікарень у 22 країнах Європи.

Раніше, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час візиту до Києва повідомила про надання Україні 142 мільйонів фунтів (приблизно 164 мільйони євро). Кошти також підуть на підтримку України взимку та протягом наступного року.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.