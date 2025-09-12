Британія допоможе Україні підготуватися до зими: надасть понад €160 млн

Британія виділить Україні понад 160 млн євро допомоги. Фото: getty image

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час візиту до Києва повідомила про надання Україні 142 мільйонів фунтів (приблизно 164 мільйони євро). Кошти підуть на підтримку країни взимку та протягом наступного року.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

З них 100 мільйонів фунтів (115 мільйонів євро) спрямують на гуманітарну допомогу у прифронтових районах, підтримку вразливих груп та допомогу постраждалим від російських обстрілів.

Йдеться про відновлення водопостачання і теплопостачання, збереження робочих місць та підвищення стійкості України під час четвертої зими повномасштабної війни.

Ще 42 мільйони фунтів (48 мільйонів євро) підуть на ремонт електромереж та захист газової й енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.