Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    12 вересня, 2025

  • 24.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Британія допоможе Україні підготуватися до зими: надасть понад €160 млн

Британія виділить Україні понад 160 млн євро допомоги. Фото: getty imageБританія виділить Україні понад 160 млн євро допомоги. Фото: getty image

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час візиту до Києва повідомила про надання Україні 142 мільйонів фунтів (приблизно 164 мільйони євро). Кошти підуть на підтримку країни взимку та протягом наступного року.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

З них 100 мільйонів фунтів (115 мільйонів євро) спрямують на гуманітарну допомогу у прифронтових районах, підтримку вразливих груп та допомогу постраждалим від російських обстрілів.

Йдеться про відновлення водопостачання і теплопостачання, збереження робочих місць та підвищення стійкості України під час четвертої зими повномасштабної війни.

Ще 42 мільйони фунтів (48 мільйонів євро) підуть на ремонт електромереж та захист газової й енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.

Реклама

Читайте також:

новини

«Не скажемо ні час, ні місце, …тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
новини

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Аліна Квітко
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

Даріна Мельничук
новини

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

У Центральному районі Миколаєва облаштували нову зупинку громадського транспорту

3 години тому

Енергосектор України підготує 17,6 ГВт до опалювального сезону, — Міненерго

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay