Субсидія на придбання дров і твердого палива: хто має право та як подати заявку

Субсидія на придбання дров і твердого палива: хто має право та як подати заявку. Фото: Координаційний центр із надання правничої допомогиСубсидія на придбання дров і твердого палива: хто має право та як подати заявку. Фото: Координаційний центр із надання правничої допомоги

Напередодні опалювального сезону українці можуть подати заяву на отримання субсидії для придбання дров або іншого твердого палива. Ця грошова допомога призначена насамперед для домогосподарств, які не мають газопостачання чи централізованого опалення.

Як повідомляють у систем надання безоплатної правничої допомоги, субсидію можуть отримати як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, які легально проживають у країні. Вона надається тим, хто не використовує газ або електроенергію для опалення свого житла.

Подати заяву можна кількома способами:

  • особисто — до Пенсійного фонду України, сільської, селищної чи міської ради, військової адміністрації або ЦНАПу;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, вебсайт Міністерства соціальної політики або портал «Дія».

До основного списку необхідних документів входить:

  • Заява,
  • Декларація,
  • довідка про доходи — якщо в декларації вже зазначені доходи, тоді подається лише інформація, яка відсутня у Державній податковій службі чи Пенсійному фонді. Якщо ваші доходи неможливо підтвердити довідкою, то слід надати письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру,
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності),
  • договір наймання (оренди) житла (за наявності),
  • рішення суду (за наявності),
  • інші документи (за потреби).

Розгляд заяви триває до 10 календарних днів. Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства, однак мінімальна норма твердого палива, на яку можна розраховувати, становить 2 тонни на рік.

Нагадаємо, раніше народний депутат і колишній міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко заявив, що через російські обстріли в Україні опалювальний сезон намагатимуться розпочати якомога пізніше.

