В Лихтенштейне, Чили и Аргентине подтвердили первые случаи коронавируса, всего в мире заболели 93 тысячи человек.

Об этом сообщает Укринформ.

Всего в настоящее время подтверждено 93 158 случаев заражения вирусом. Его жертвами во всем мире стали 3198 человека. Более 50 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее количество заболевших находится в Китае (80,2 тысяч), Южной Корее (5,3 тысяч), Италии (2,5 тысяч) и Иране (2,3 тысяч).

Ранее первые случаи заражения Covid-19 также подтвердили в Украине и Гибралтаре.

Напомним, что в Польше зафиксировалипервый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.