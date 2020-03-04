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В Лихтенштейне, Чили и Аргентине подтвердили первые случаи коронавируса, всего в мире заболели 93 тысячи человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Всего в настоящее время подтверждено 93 158 случаев заражения вирусом. Его жертвами во всем мире стали 3198 человека. Более 50 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее количество заболевших находится в Китае (80,2 тысяч), Южной Корее (5,3 тысяч), Италии (2,5 тысяч) и Иране (2,3 тысяч).
Ранее первые случаи заражения Covid-19 также подтвердили в Украине и Гибралтаре.
Напомним, что в Польше зафиксировалипервый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.
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В Лихтенштейне, Чили и Аргентине подтвердили первые случаи коронавируса, всего в мире заболели 93 тысячи человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Всего в настоящее время подтверждено 93 158 случаев заражения вирусом. Его жертвами во всем мире стали 3198 человека. Более 50 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее количество заболевших находится в Китае (80,2 тысяч), Южной Корее (5,3 тысяч), Италии (2,5 тысяч) и Иране (2,3 тысяч).
Ранее первые случаи заражения Covid-19 также подтвердили в Украине и Гибралтаре.
Напомним, что в Польше зафиксировалипервый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.