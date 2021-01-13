В течение 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП — с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 человека получили травмы.

Об этом сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook во вторник, 12 января.

По его словам, 7641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1198 человек и 6959 — травмированы. С участием детей произошло 4432 ДТП, в которых 168 детей погибли и 3957 — травмированы. С велосипедистами зафиксировано 1768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1610 — травмированы.

Алексей Билошицкий уточнил, что основными причинами ДТП с погибшими и ранеными стали: превышение скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение безопасной дистанции.

Как сообщалось, 6 января, на выезде из Николаева в направлении Одессы в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник управления патрульной полиции.