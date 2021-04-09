Служба безопасности Украины задержала двоих сотрудников отдела противодействия киберпреступлениям Нацполиции. Они требовали и получили от пострадавшего 150 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следствия установили, что предприниматель из Ивано-Франковска обратился в полицию с заявлением о преступлении. Хакеры попытались похитить с его банковского счета 900 тысяч гривен. Однако банк заблокировал операцию как подозрительную. Для разблокирования средств бизнесмен должен был представить в кредитную организацию документ об открытии уголовного дела по этому факту.

Отмечается, что полицейские гарантировали предпринимателю доступ к заблокированным средствам за «вознаграждение» в 150 тысяч. Правоохранителей задержали в момент передачи денег. Им сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве полицейский требовал от одного из работников Главного управления Нацполиции в области 2 тысячи долларов США за неразглашение информации руководству и окружающим, которая стала ему известна о коллеге.

Вскоре после задержания его взяли под стражу и отстранили от должности.