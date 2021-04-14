В Донецкой области пограничники проверили по наводке местного жителя старый колодец: из ямы достали почти тысячу патронов.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В частности, 13 апреля обитатель одного из населенных пунктов Донетчины рассказал правоохранителям о схроне пророссийских террористов на дне заброшенного колодца, проверив его, пограничники обнаружили сотни патронов к стрелковому оружию.

Всего с днища ямы при помощи полиции и ГСЧС правоохранители аккуратно подняли около 900 патронов калибров 5,45, 7,62 та 14,5 мм.

По факту обнаружения боеприпасов открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следователи устанавливают круг лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, правоохранители вместе с украинскими военнослужащими провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков на линии разграничения в Донецкой области. В одном из заброшенных зданий нашли схрон с боеприпасами оккупантов.